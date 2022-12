Ile kosztuje Spotify? Cennik w 2023 roku - nie tylko na miesiąc

Spis treści: 01 Co to jest Spotify?

02 Ile kosztuje Spotify na miesiąc, 3 miesiące i rok?

03 Ile kosztuje Spotify dla 2 osób?

04 Ile kosztuje Spotify dla studentów?

05 Ile kosztuje i jak działa Spotify dla rodziny?

06 Czy można korzystać ze Spotify za darmo?

Co to jest Spotify?

Spotify to szwedzki serwis strumieniowy oferujący dostęp do muzyki oraz podcastów na licencji freemium. Spotify zostało opracowane w 2006 roku przez zespół firmy Spotify, która została założona przez Daniela Eka. Etymologię nazwy Spotify należy rozumieć jako połączenie angielskich słów "spot" (znajdź, zauważ) oraz "identify" (rozpoznaj, zidentyfikuj).

Spotify oferuje cyfrowe nagrania muzyczne i podcasty objęte prawami autorskimi, w tym ponad 82 milionów utworów, pochodzące od wytwórni płytowych i firm medialnych. Użytkownicy mogą wyszukiwać muzykę na podstawie wykonawcy, albumu lub gatunku. Oprócz tego Spotify pozwala tworzyć, edytować i udostępniać listy odtwarzania.

Spotify, dzięki odtwarzaczowi online, uzyskuje przepływność 128 kb/s dla darmowego konta i 256 kb/s dla konta Premium. W przypadku aplikacji komputerowej uzyskuje się odpowiednio 160 kb/s i 320 kb/s.

Muzyczna platforma Spotify zanotowała w drugim kwartale 2022 roku rekordowy wzrost użytkowników. Z danych platformy wynika, że poziom osiągnął globalnie 433 miliony użytkowników. Przychody serwisu przekroczyły 2,8 mld euro.

Ile kosztuje Spotify na miesiąc, 3 miesiące i rok?

Wysokość opłaty zależy od wybranego pakietu. Ile kosztuje Spotify na miesiąc? Zakładając, że interesuje nas Spotify Individual dla jednej osoby, miesiąc użytkowania kosztuje 19,99 zł. Spotify Individual pozwala na dostęp do muzyki bez reklam. Można jej słuchać w trybie offline, gdziekolwiek się znajdujemy.

Ile kosztuje Spotify na 3 miesiące? Platforma często oferuje darmowe słuchanie muzyki przez trzy miesiące w ramach Spotify Premium. Tak jest obecnie. Wykupując subskrypcję do końca 2022 roku, można korzystać przez pierwsze 3 miesiące za darmo z platformy. Trzeba jednak być nowym użytkownikiem Spotify, czyli takim, który wcześniej nie korzystał z wariantu Premium.

Ile kosztuje Spotify na rok? Indywidualne słuchanie muzyki i podcastów w serwisie przez dwanaście miesięcy kosztuje 239,88 zł. Oczywiście z subskrypcji będzie można zrezygnować w dowolnym momencie.

Ile kosztuje Spotify dla 2 osób?

Platforma oferuje również Spotify Duo. Jak sama nazwa wskazuje, dedykowana dla dwóch osób. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić warunek, że para mieszka pod tym samym adresem. Ile kosztuje Spotify dla dwóch osób? Koszt to 24,99 zł za miesiąc po okresie promocyjnym. Ten darmowy trwa jeden miesiąc.

Jak działa Spotify Duo? Rejestracji dokonuje osoba, która będzie zarządcą planu. Ta może zajmować się płatnościami, ustawiać adres, a także zapraszać i usuwać członków. W Spotify Duo każdy korzysta z własnego konta, więc nikt nie udostępnia hasła i każdy użytkownik zachowuje własną zapisaną muzykę i playlisty.

Ile kosztuje Spotify dla studentów?

Spotify Student dedykowana tylko dla jednego konta. Studenci, wykupując ten pakiet, mogą liczyć na słuchanie muzyki bez reklam, dostępu do całej biblioteki Spotify oraz odtwarzanie muzyki w trybie offline, gdziekolwiek użytkownik się znajduje. Zaletą jest także to, że dzięki usłudze student może słuchać każdego utworu w lepszej jakości.

Zdjęcie Ile kosztuje Spotify dla studentów? To mniej niż 10 zł miesięcznie, trzeba jednak mieć aktualną legitymację studencką.

Ile kosztuje Spotify dla studentów? Spotify Student kosztuje 9,99 zł za miesiąc użytkowania. Do skorzystania z oferty potrzebna jest jednak legitymacja studencka. Niestety Spotify dla studentów nie jest dostępny dla tych, którzy wcześniej korzystali z wersji premium.

Ile kosztuje i jak działa Spotify dla rodziny?

Muzyczna platforma ma również propozycje dla całych rodzin. Dzięki Spotify Family można stworzyć sześć kont. Plan rodzinny, podobnie jak w Spotify Duo, jest skierowany dla osób mieszkających pod tym samym adresem.

Ile kosztuje Spotify dla rodziny? Koszt Spotify Family to 29,99 zł za miesiąc użytkowania. Za tę cenę domownicy dostają muzykę bez reklam w trybie offline i na żądanie, ale także Family Mix. To playlista dla całej rodziny z regularnie aktualizowaną muzyką, którą lubią wszyscy użytkownicy. Dodatkowo istnieje funkcja blokowania wulgarnych treści.

Czy można korzystać ze Spotify za darmo?

Korzystanie z aplikacji Spotify jest bezpłatne. Płatne jest natomiast korzystanie z wymienionych ofert Premium. Ze Spotify można korzystać za darmo, ale jest to związane z szeregiem ograniczeń. Te to przede wszystkim reklamy oraz brak dostępu do wielu utworów.

Z kolei Spotify Premium to brak reklam, możliwość pobierania muzyki i dostępność trybu offline. Płatna subskrypcja to także możliwość odtwarzania dowolnych utworów.

