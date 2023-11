Spis treści: 01 Spotify Wrapped już jest

02 Jak sprawdzić Spotify Wrapped 2023?

03 Wrapped w Polsce. Czego słuchaliśmy?

04 Największe gwiazdy, czyli najchętniej słuchani na świecie

Spotify Wrapped już jest

Po roku wyczekiwana wreszcie otrzymaliśmy Spotify Wrapped 2023. Muzyczne podsumowanie roku pojawiło się 29 listopada, czyli dzień wcześniej niż w poprzedniej edycji. Ponownie otrzymaliśmy ładnie wyglądającą prezentację naszych muzycznych gustów, liczby przesłuchanych minut czy najczęściej odtwarzanych wykonawców.

Najciekawszą nową funkcją Wrapped 2023 jest wskazanie jednej z 12 osobowości, którymi jesteśmy w muzyce. Możemy stać się np. łowcą poszukującym konkretnych utworów, czy cyklopem, który jest wierny konkretnym artystom i całej ich twórczości.

Jak sprawdzić Spotify Wrapped 2023?

Dostęp do muzycznego podsumowania jest bardzo prosty. Uzyskamy go logując się do aplikacji Spotify np. na smartfonie. Po wejściu do menu głównego na górze ekranu znajdziemy przewijany poziomo pasek z zakładkami. To tam są przyciski Wszystkie, Muzyka, Podcasty i wreszcie Wrapped, które jest wyróżnione kolorowym podświetleniem.

Po wejściu w tę zakładkę zauważymy kilka kafelków przedstawiających różne opcje. Najważniejsza to oczywiście Twoje Wrapped, czyli spersonalizowane podsumowanie naszej muzyki w mijającym roku. Poza tym mamy dostęp do playlisty Twoje ulubione utwory, składającej się ze 100 pozycji. Poza tym są też wiadomości od wykonawców, czy ogólne podsumowania muzyki i podcastów na Spotify. Tak wyglądało to u mnie:

Zdjęcie Spotify Wrapped 2023. / materiał zewnętrzny

Wrapped w Polsce. Czego słuchaliśmy?

Z okazji podsumowania nie mogło też zabraknąć rankingów dla całego kraju. W Polsce niezmiennie od lat królują rodzimi artyści. W TOP 10 najchętniej słuchanych wykonawców nad Wisłą znalazło się miejsce dla tylko 1 artysty spoza kraju - The Weeknd. Tak prezentuje się topowa dziesiątka:

Taco Hemingway White 2115 Kukon Mata Oki Gibbs sanah Bedoes 2115 The Weeknd Dawid Podsiadło

A jak prezentują się najpopularniejsze piosenki w Polsce? Oto one:



Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash - "Taxi" Zeamsone - "5 INFLUENCEREK" Miley Cyrus - "Flowers" David Kushner - "Daylight" club2020, Oki, Otsochodzi, Taco Hemingway, Young Leosia, Dwa Sławy, Gruby Mielzky - "Malibu Barbie" Dawid Podsiadło - "mori" Cyrko, D3W - "Prywatny bal" 2115, Bedoes 2115, White 2115, double three, Taco Hemingway - "DRESSCODE" Kuban, Favst - "na okrągło" Męskie Granie Orkiestra, Igo, Mrozu, Vito Bambino - "Supermoce" (feat. Igo, Mrozu & Vito Bambino)

Największe gwiazdy, czyli najchętniej słuchani na świecie

Jak prezentują się najpopularniejsi artyści na całym świecie? Takich danych podczas Wrapped 2023 również nie mogło zabraknąć. Jeżeli chodzi o ogół artystów, to na pierwszym miejscu wylądowała Taylor Swift, drugie miejsce to Bad Bunny, a podium zamyka The Weeknd, jedyny zagraniczny artysta w polskim TOP 10. Poniżej cała czołówka:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

Zostały jeszcze topowe utwory z całego świata. Numerem jeden okazała się Miley Cyrus z piosenką "Flowers", dalej był "Kill Bill" od SZA i "As It Was" Harry'ego Stylesa:



Miley Cyrus - Flowers SZA - Kill Bill Harry Styles - As It Was Jung Kook - Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) Eslabon Armado - Ella Baila Sola Taylor Swift - Cruel Summer Metro Boomin - Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) Rema - Calm Down (with Selena Gomez) Bizarrap, Shakira - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Taylor Swift - Anti-Hero

Tymczasem pora wrócić do słuchania playlisty z setką ulubionych utworów tego roku. W końcu statystyki na Wrapped 2024 same się nie nabiją.