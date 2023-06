Jest sposób na tańsze oglądanie "Wiedźmina" na Netflix. I to nie jest CDA...

Spis treści: 01 Jakie są plany w Netflixie?

02 Koniec z dzieleniem konta. Jak zmienić plan na tańszy?

Jakie są plany w Netflixie?

Netflix oferuje obecnie kilka różnych planów, które różnią się udogodnieniami dla użytkowników i oczywiście ceną.

Pakiet podstawowy za 29 złotych daje użytkownikowi następujące możliwości:

oglądanie filmów, seriali i programów bez reklam oraz granie w gry bez ograniczeń

oglądanie na 1 obsługiwanym urządzeniu jednocześnie

oglądanie w jakości HD (720p)

pobieranie na 1 obsługiwane urządzenie jednocześnie

W pakiecie Standard za 43 złote funkcjonalności są następujące:

oglądanie filmów, seriali i programów bez reklam oraz granie w gry bez ograniczeń

oglądanie na 2 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie

oglądanie w jakości Full HD (1080p)

pobieranie na 2 obsługiwane urządzenia jednocześnie

opcja dodania 1 dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego

Najbogatszy jest pakiet Premium za 60 złotych, w którym użytkownik może:

oglądać filmy, seriale i programy bez reklam oraz graj w gry bez ograniczeń

oglądać na 4 obsługiwanych urządzeniach jednocześnie

oglądać w jakości Ultra HD (4K)

pobierać na 6 obsługiwanych urządzeń jednocześnie

dodać nawet 2 dodatkowych użytkowników, którzy z nim nie mieszkają

słuchać w jakości dźwięku 3D Netflix

W pakiecie Standard oraz Premium widnieje opcja dodania dodatkowych użytkowników. I rzeczywiście, konto może współdzielić z tobą osoba spoza gospodarstwa domowego, natomiast za dodanie takiego konta obowiązuje opłata: 9,99 zł miesięcznie za jedną osobę.

Dodatkowy użytkownik ma swoje konto, login i hasło, ale jest "przypisany" do osoby, która go zaprosiła. Opłatę również ponosi użytkownik, do którego dodatkowa osoba została przypisana.

To oznacza, że pakiet Standard z jednym dodatkowym użytkownikiem to wydatek 52,99 zł, a pakiet Premium z dwoma dodatkowymi użytkownikami - 79,98 zł.

Koniec z dzieleniem konta. Jak zmienić plan na tańszy?

Nic dziwnego, dzielenie konta Netflix z osobami spoza gospodarstwa domowego pozwalało na znaczące obniżenie kosztów korzystania z serwisu. Za pakiet płaciła bowiem nie jedna osoba, ale na przykład 2, 3 czy 5. Dzięki temu oglądanie filmów i seriali na Netflixie było naprawdę tanie. Pakiet Premium dzielony na pięć osób oznaczał miesięczny wydatek 12 zł.

Gdy możliwość ta została zablokowana, opłatą za cały plan została obciążona jedna osoba (jeden dom). Nic dziwnego, że sporo osób zaczęło zastanawiać się, czy nie zmienić planu Netflix na tańszy.

Czy jest to w ogóle możliwe? Oczywiście. Na stronie Netflixa jest informacja, że plan można zmienić w każdym momencie.

Jak ustawić tańszy plan Netflix? Można to zrobić wchodząc na swoje konto w serwisie.

Po zalogowaniu na swój profil należy wejść w ikonkę w prawym górnym rogu i wybrać zakładkę "Konto". Pojawią się ustawienia konta, w których należy wybrać zakładkę "Szczegóły planu". Aby ustawić inny plan niż dotychczasowy, wystarczy wybrać opcję "Zmień plan". Na ekranie, który się pojawi, pojawi się możliwość zmiany na jeden z trzech pakietów - na przykład na tańszy plan Netflix. Teraz wystarczy zaznaczyć wybrany plan i kliknąć "Kontynuuj".

Nowy plan Netflixa zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego.

Wyjątkiem są konta Netflix z abonamentem opłacanym przez operatora kablowego czy telekomunikacyjnego. To zazwyczaj terminowe umowy na 12 czy 24 miesiące. W takim wypadku zmiana będzie możliwa dopiero po upływie tego okresu.