Aktualizacja daje abonentom możliwość wyboru spośród trzech rozmiarów fontu — tu bez zaskoczenia, ustawimy małą, średnią lub dużą wielkość. Mamy za to też cztery style wyświetlanych napisów. Pierwszym z nich jest opcja białego tekstu z cieniem, drugą jest biały tekst z czarnym tłem, trzecią czarny tekst z białym tłem, a czwartą żółty tekst na czarnym tle.

Po co mi te napisy? Powodów jest kilka

Zmiana dotyczy też napisów zamkniętych (ang. closed captions), czyli opisujących wszystko, co moglibyśmy usłyszeć podczas seansu. Dlaczego ta funkcja jest tak istotna, choć może się wydawać nieważna? Umożliwienie wprowadzania zmian tego typu może znacznie poprawić wrażenia z oglądania. Dostosowanie rozmiaru i stylu napisów do swoich potrzeb może zrobić ogromną różnicę dla widzów niedowidzących, niedosłyszących czy głuchych.

To też dość rozsądny ruch ze strony Netflixa ze względu na to, że streaming na większych ekranach, czyli np. telewizorach, smart tv czy konsolach do gier, stanowił 77 procent globalnie oglądanych minut w pierwszym kwartale 2022 roku, jak podaje firma analityczna Conviva.

Na rynku istnieje już kilka platform, które umożliwiają tego typu zmiany. Są to między innymi HBO Max, Prime Video czy Disney+. Sama również zdążyłam już z takiej opcji skorzystać — choć raczej nie mam większych problemów ze wzrokiem, czasem po prostu styl domyślnych napisów sprawia, że bardziej się męczę, niż oglądam, czytając z przyjemnością. Napisów używam nie tylko do oglądania produkcji nieanglojęzycznych. Udźwiękowienie polskich filmów czy seriali tak często pozostawia wiele do życzenia, że już nawet bez sprawdzenia jego jakości po prostu włączam napisy, żebym nie musiała przesadnie skupiać się na tym, co w danym momencie wypowiedział aktor i czy na pewno to, co mi się wydaje.