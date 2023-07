Możemy spokojnie współdzielić konto na Netflixie, pod warunkiem, że znajdujemy się w tym samym gospodarstwie domowym. Co, jeśli chcemy korzystać z naszego abonamentu ze znajomymi? Musimy dopłacić. Informacja ta, przekazana już niemal dwa miesiące temu, nadal wywołuje mieszane uczucia, zazwyczaj zapewne jednak negatywne. Według osób korzystających z platformy współdzielenie konta "w stary sposób" to oszczędności, a w oczach serwisu — nieuczciwość. Nadszedł zatem nowy porządek, a wraz z nim... wątpliwości i niezadowolenie.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły dwie skargi dotyczące tego tematu. Z dzieleniem konta mają bowiem problem np. osoby, które faktycznie współdzielą jedno gospodarstwo domowe, ale jednocześnie korzystają z kilku routerów. Chociaż Netflix ma na to rozwiązanie, bo wystarczy raz w miesiącu uruchomić apkę serwisu na urządzeniu połączonym do Wi-Fi głównego gospodarstwa, jest to po prostu kłopotliwe.

Będzie kara dla Netflixa?

W tej chwili mamy dwie podobne zakresem skargi dotyczące współdzielenia konta w ramach tzw. "gospodarstwa domowego" na platformę Netflix mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa UOKiK.

Urząd ma sprawdzić, czy platforma lub zewnętrzni operatorzy nie naruszyli przypadkiem polskich przepisów. Cieloch podkreśla, że w przypadku podjęcia decyzji o konkretnych działaniach administracyjnych wobec spółki, zostaniemy o tym poinformowani. Warto wspomnieć, że jeżeli faktycznie przepisy zostały naruszone w sposób znaczny, a czyn ten był szkodliwy dla konsumentów, podmiot można wezwać do zmiany polityki albo nałożyć na niego karę, i to dość sporą, bo w wysokości nawet 10 procent rocznych obrotów.

Jak dzielić konto Netflix? Trzeba zapłacić

Jeżeli chcemy skorzystać z opcji dzielenia konta, mamy taką możliwość. Jednak nic za darmo — tak jak wspomnieliśmy, trzeba będzie oczywiście dopłacić.

Dodatkową osobę możemy dodać w ramach dwóch pakietów. Pierwszy z nich to Standard, który dostępny jest za 43 zł. Dodatkowy użytkownik będzie nas kosztował 9,99 zł, które trzeba doliczyć do podstawowej kwoty abonamentu.

Możemy też dzielić konto z dwiema osobami — to umożliwia nam pakiet Premium w cenie 60 zł, do którego również doliczamy pewną kwotę, w tym wypadku będzie to dodatkowe 19,98 zł za dwójkę użytkowników.