Serialowe perły na Netflix. 5 wciągających tytułów z gradem nagród

Lista propozycji na Netflixie jest niesamowicie długa, dlatego też szukanie idealnej dla siebie propozycji może spowodować frustrację i skutecznie popsuć wieczór filmowy. Przedstawiamy poniżej krótką listę propozycji wartych obejrzenia, które znajdują się na najwyższych miejscach w zestawieniach najlepszych seriali. Jakie tytuły się tutaj znajdują?

Kto już ma dość amerykańskich seriali i filmów, musi koniecznie zobaczyć propozycję z Korei Południowej. Dzięki trzem kobietom będziemy mogli zanurzyć się w tajemniczą i mroczną opowieść z dalekiej Azji. Głównymi bohaterkami są trzy siostry, które od zawsze mierzą się z głębokimi problemami finansowymi. Przychodzi moment, w którym mówią temu dość i dołączają do spisku organizowanego przez wyjątkowo bogatą i wpływową rodzinę. Jak się odnajdą w życiu pełnym wyłudzeń, konszachtów i przemocy?

Serial "Wednesday" niemal natychmiast po premierze został okrzyknięty jedną z najlepszych produkcji na Netflixie. Kto jeszcze nie widział tej propozycji, koniecznie musi to nadrobić. Trzeba dodać, że część odcinków wyreżyserował sam Tim Burton. Serial z gatunku komedii grozy opowiada o dziewczynie o imieniu Wednesday, która należy do wyjątkowo specyficznej rodziny Addamsów. Główna bohaterka zostaje przeniesiona do prywatnej szkoły, gdyż w starej placówce wrzuciła do basenu... piranie. Zazwyczaj chłodna i obcesowa Wednesday próbuje się odnaleźć w nowym miejscu. Jest to o tyle trudne, gdyż jej rówieśnicy mają paranormalne zdolności. W pewnym momencie dziewczyna zostaje wrzucona w wir nagłych wydarzeń, który dosłownie wywróci jej życie do góry nogami.

"Unorthodox" jest miniserialem, który porusza niezwykle istotne kwestie dotyczące samostanowienia i wywierania szkodliwej presji przez środowisko. Poznajemy tutaj 19-letnią Esther w chwili jej szykowania się do ucieczki. Początkowo nie wiadomo co skłoniło dziewczynę do tak radykalnego kroku i nie znamy jej historii. Wszystko wyjaśnia się w kolejnych odcinkach, w których obserwujemy połączoną teraźniejszość z retrospekcjami. Daje nam to wgląd w przerażający dla nas świat ultraortodoksyjnych Żydów. Stajemy się świadkami niezwykle poruszającej i wciągającej historii młodej kobiety walczącej z hermetycznym światem. Jak zakończy się jej opowieść?

"Awantura" uważana jest przez wielu jako jeden z najlepszych seriali Netflixa, który pojawił się w ostatnich latach. Historia serialu rozpoczyna się od zwykłej sprzeczki drogowej. Przez chorobliwą zawziętość głównych bohaterów z każdym odcinkiem fabuła nabiera na sile oraz intensywności, co kończy się kataklizmem. W trakcie rozwoju sytuacji zagłębiamy się w psychikę postaci, mierzymy się i pośrednio doświadczamy ich wewnętrznych sporów i problemów.

Amy, mająca męża i córkę, staje przed życiową szansą sprzedaży swojej firmy za wielkie pieniądze. Jednakże jej na pozór idealne życie, jest dalekie od idyllicznego wyobrażenia. Z drugiej strony jest Danny, którego życie nie oszczędzało. Jest on przysłowiową złotą rączką, lecz ostatnimi czasy w pracy nie układa się dobrze. Na domiar złego wchodzi w układ z przestępcami. Ten niezwykły duet stworzy prawdziwą mieszankę niepowstrzymanych zdarzeń. Zobaczymy tutaj ludzkie dramaty, zwroty akcji oraz dobry niewymuszony humor.

Propozycja ta wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż poznajemy tutaj kilka różnych historii z innymi bohaterami. Widz otrzymuje potężną dawkę emocji, śledząc poczynania swoich ulubieńców wobec różnej maści potworów, kreatur, czy przybyszów z kosmosu. Stworzenia te są nieprzewidywalne i mroczne, idealnie oddają wszelkie nasze lęki. Wraz z bohaterami odwiedzamy prosektoria, cmentarze i przechodzimy przez tajemnicze ukryte przejścia. Serial z pewnością wzbudza strach oraz specyficzny nastrój grozy i niedowierzania. Kto lubi się bać?