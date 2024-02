Ile będzie kosztował SkyShowtime po zmianie cennika?

Dzisiaj za SkyShowtime trzeba zapłacić 24,99 zł miesięcznie albo 198,99 zł za rok. Serwis właśnie zapowiedział zmianę cennika, co nastąpi 23 kwietnia 2024 roku na wszystkich rynkach, na których działa - w tym w Polsce.

Od tego dnia w SkyShowtime będą dostępne dwa plany: Standard (z reklamami) i Standard Plus (bez reklam). Z jednej strony będzie taniej, z drugiej trzeba liczyć się z podwyżką cen.



Za plan Standard z reklamami trzeba będzie zapłacić 19,99 zł miesięcznie albo 159,99 zł rocznie. To oznacza, że za niższą cenę będzie można zobaczyć wszystkie dostępne w SkyShowtime kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale, a także lokalne oryginalne produkcje. Wszystkie będą jednak z reklamami. Ta opcja będzie dostępna na wszystkich rynkach, na których działa platforma, w tym w Polsce.

Reklama

Rozczarują się jednak osoby, które chcą oglądać produkcje bez reklam. Tu co prawda miesięczny abonament Standard Plus zostanie bez zmian - 24,99 zł, ale już roczna opłata wzrośnie do 278,99 zł (ze 198,99 zł - 8 miesięcy w cenie 12).

Jakie filmy i seriale są w SkyShowtime?

SkyShowtime to najnowszy europejski serwis streamingowy. Połączona z Comcast i Paramount Global platforma oferuje najlepsze hollywoodzkie tytuły oraz lokalne produkcje, a wszystko to w jednym miejscu. Można w nim znaleźć produkcje z wytwórni Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i serwisu Peacock.

Wśród nadchodzących hitów, które będzie można w nim obejrzeć, są: nagrodzony Złotym Globem Oppenheimer oraz produkcja dla dzieci Psi Patrol: Wielki film.

Katalog nowych i dostępnych na wyłączność oraz oryginalnych produkcji SkyShowtime z premierą zaplanowaną na 2024 rok 2024 obejmuje takie tytuły, jak: A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, drugi sezon HALO, Knuckles, Mary & George, Sexy Beast, Star Trek: Discovery (S1-5), The Tattooist of Auschwitz i Veronika.

Serwis zapowiedział także lokalne produkcje. Pierwszym polskim projektem będzie serialowa adaptacja popularnego etno-kryminału Śleboda Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.

SkyShowtime działa na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, telewizorach LG (webOS) i Samsung (Tizen) oraz bezpośrednio na stronie internetowej.