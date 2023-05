Świetne premiery Netflixa w czerwcu 2023. Nowy "Wiedźmin" i "Black Mirror"

Nowości Netflixa możemy podziwiać w zwiastunie, jaki platforma udostępniła na swoim profilu na YouTubie.

Fani serii z pewnością zauważyli już, że w serwisie po czterech latach pojawi się nowy, szósty sezon kultowego "Black Mirror". Co tym razem sprawi, że będziemy siedzieć przed telewizorami z otwartymi ustami? Przekonamy się już wkrótce.

Jeżeli lubimy sport, możemy liczyć na Netflixa. Na platformie będzie można zobaczyć drugą część serialu "Break Point" z udziałem Igi Świątek oraz serial dokumentalny "Tour de France: W sercu peletonu".

Czerwiec to też dobry miesiąc dla tych, którzy wieczory wolą spędzać przy dobrym filmie. Już od 7 czerwca można włączyć sobie "Blade Runner 2049", a od 10 czerwca "Big Short". Coś dla siebie znajdą też fajni osobliwej animacji dla dorosłych pt. "Zasoby ludzkie". Tytuł będziemy mogli obejrzeć od 9 czerwca.

Netflix zadbał także o najmłodszych. Już niedługo młodzi widzowie zobaczą serial "Nie całkiem narwal", a także film pt. "Nimona".

Nowy Wiedźmin już w czerwcu na Netfixie!

Długo czekaliśmy, ale się doczekaliśmy! Amerykańsko-polski serial na podstawie popularnych powieści autorstwa Andrzeja Sapkowskiego wraca na ekrany. Czy trzeci sezon "Wiedźmina" zadowoli fanów? Pierwszy, który miał swoją premierę w 2019 roku, przyciągnął przed telewizory mnóstwo odbiorców. Drugi sezon nie miał już tyle szczęścia, fani serii zaczęli wymagać jakby czegoś więcej, a w sieci można przeczytać naprawdę wiele niepochlebnych opinii. Niewykluczone jednak, że widzowie dadzą serialowi ostatnią szansę, ale... łatwo nie będzie.

Główną rolę, czyli Geralta z Rivii, odgrywa Henry Cavill. W tej produkcji zobaczymy go jednak po raz ostatni właśnie w trzecim sezonie, w następnych zastąpi go Liam Hemsworth. To nie brzmi jak dobry ruch dla serii, która ma nieco problemów z odbiorem.

Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak sprawdzić, czy twórcy wzięli sobie do serca reakcje fanów, a tytułowy Wiedźmin da z siebie nieco więcej niż standardowe mruknięcia. Pierwsza część trzeciego sezonu trafi na Netflixa 29 czerwca 2023 roku.

Co nowego na Netflix w czerwcu 2023? Lista premier

Trzeba przyznać, że Netflix jak zwykle nas rozpieszcza. Na platformie pojawi się aż 57 nowych tytułów, w tym te na licencji. Wybierzcie najlepsze z nich, sprawdźcie daty i szykujcie popcorn!

Dni. 01 czerwca 2023

01 czerwca 2023 Piękne życie. 01 czerwca 2023

01 czerwca 2023 Turbulencje: Sezon 4: Część 2. 02 czerwca 2023

02 czerwca 2023 Zabójczy temat. 02 czerwca 2023

02 czerwca 2023 Valeria: Sezon 3. 02 czerwca 2023

02 czerwca 2023 Odnajdźmy się. 02 czerwca 2023

02 czerwca 2023 Zakochany bogacz 2. 02 czerwca 2023

02 czerwca 2023 Królowe Djursholm. 05 czerwca 2023

05 czerwca 2023 My Little Pony: Zmieniaj świat: Rozdział 4. 06 czerwca 2023

06 czerwca 2023 Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 3. 07 czerwca 2023

07 czerwca 2023 Arnold. 07 czerwca 2023

07 czerwca 2023 Tour de France: W sercu peletonu. 08 czerwca 2023

08 czerwca 2023 Jeszcze nigdy...: Sezon 4. 08 czerwca 2023

08 czerwca 2023 Bloodhounds. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Zasoby Ludzkie: Sezon 2. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Tex Mex Motors. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Świat mnie nie pokona. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Cudowne tygodnie. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 W moim stylu. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Karciany morderca. 09 czerwca 2023

09 czerwca 2023 Amy Schumer: Emergency Contact. 13 czerwca 2023

13 czerwca 2023 The Surrogacy. 14 czerwca 2023

14 czerwca 2023 Nasza planeta 2. 14 czerwca 2023

14 czerwca 2023 Tyler Rake 2. 16 czerwca 2023

16 czerwca 2023 Black Clover: Sword of the Wizard King. 16 czerwca 2023

16 czerwca 2023 Break Point: Część 2. 19 czerwca 2023

19 czerwca 2023 Zaopiekujcie się Mayą. 19 czerwca 2023

19 czerwca 2023 Nie całkiem narwal. 19 czerwca 2023

19 czerwca 2023 85 South: Ghetto Legends. 20 czerwca 2023

20 czerwca 2023 Break Point: Część 2. 21 czerwca 2023

21 czerwca 2023 Glamorous. 22 czerwca 2023

22 czerwca 2023 Czas na rozwód. 22 czerwca 2023

22 czerwca 2023 Wyspa Czaszki. 22 czerwca 2023

22 czerwca 2023 Puszka Pandory. 22 czerwca 2023

iNumber Number: Złoto Jozi. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Miłość na pierwszym planie. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Moda na miłość. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Przez moje okno: Rozdzieleni. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Dorwać mordercę: Sezon 3. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Król klonów. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Titans: Sezon 4. 25 czerwca 2023

25 czerwca 2023 Siła i chaos: Nieoficjalna historia "Amerykańskich gladiatorów". 28 czerwca 2023

28 czerwca 2023 Wiedźmin: Sezon 3: Część 1. 29 czerwca 2023

29 czerwca 2023 Ōoku: The Inner Chambers. 29 czerwca 2023

29 czerwca 2023 Czy to też ciasto? 30 czerwca 2023

30 czerwca 2023 Nimona. 30 czerwca 2023

30 czerwca 2023 Pokémon: Najwspanialsze podróże - Seria: Część 2. 30 czerwca 2023

Na Netflixie pojawią się też tytuły na licencji. Wśród nich zobaczymy "Szpital New Amsterdam" czy film "Blade Runner 2049".

Szpital New Amsterdam. 01 czerwca 2023

01 czerwca 2023 Blade Runner 2049. 07 czerwca 2023

07 czerwca 2023 We Are Perfect. 07 czerwca 2023

07 czerwca 2023 Big Short. 10 czerwca 2023

10 czerwca 2023 Outlander Sezon 7 Część 1. 17 czerwca 2023

17 czerwca 2023 Nikomu ani słowa. 20 czerwca 2023

20 czerwca 2023 Synchronic. 23 czerwca 2023

Wiemy też, że już wkrótce na platformie pojawi się serial "Czarne lustro", a także "Delete" i "Celebrytka".



Czarne lustro: Sezon 6. JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!

JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX! Delete. JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!

JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX! Celebrytka. JUŻ WKTÓRCE NA NETFLIX!