Baza kosmitów na Księżycu? Badacz UFO ma ofertę dla NASA

Baza UFO czy fragment asteroidy?

Giorgio A. Tsoukalos przypomniał wyniki badań naukowców, którzy kilka lat temu zauważyli na Księżycu intrygującą anomalię. Znajduje się ona pod jednym z największych kraterów na Księżycu. Chodzi o tzw. Basen Bieguna Południowego - Aitken, czyli obszar powstały po uderzeniu w Księżyc potężnej asteroidy. Ma on średnicę 2500 km i głębokość ok. 13 km. Jest to nie tylko największy znany krater księżycowy, ale i jeden z największych w całym Układzie Słonecznym.



Zdjęcie Mapa topograficzna basenu Biegun Południowy - Aitken wykonana na podstawie danych uzyskanych przez sondę Kaguya. Czerwień reprezentuje tereny najwyżej położone, fiolet - obszary najniższe / zdjęcie:: wikipedia. / domena publiczna

Naukowcy z amerykańskiego Baylor University kilka lat temu analizowali dane zebrane podczas misji Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) NASA, która mierzyła nawet najmniejsze zmiany w polu grawitacyjnym Księżyca. I wtedy okazało się, że pod powierzchnią naszego naturalnego satelity jest potężna, tajemnicza struktura.



Wyobraź sobie, że bierzesz metalowy przedmiot pięć razy większy niż Wielka Wyspa Hawajów i zakopujesz go pod ziemią. Tak mniej więcej wygląda to, co wykryliśmy pod powierzchnią Księżyca fragment oświadczenia głównego autora badań Petera B. Jamesa z Baylor University

Niezwykła struktura waży 2,18 miliona ton i jest ukryta pod powierzchnią Księżyca. Amerykański badacz UFO sugeruje, że może to być potężna baza obcych, z której wylatują mniejsze pojazdy pojawiające się na Ziemi.

Naukowcy mają o wiele bardziej banalne wyjaśnienie tajemnicy dziwnej anomalii. Ich zdaniem może to być pozostałość po asteroidzie, która w odległej przeszłości uderzyła w Księżyc, tworząc ogromny krater. W jej skład wchodziło żelazo i to właśnie spowodowało "dziwną anomalię".

Pod postem Giorgio A. Tsoukalosa jeden z pasjonatów starożytnych kosmitów przypomniał dziwną wypowiedź urzędnika Pentagonu z kwietnia tego roku. Zasugerował on, że gdzieś w Układzie Słonecznym może być "statek matka obcych", z którego wylatują mniejsze obiekty. - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki statek był ukryty wewnątrz Księżyca - napisał badacz UFO.

Urzędnik Pentagonu o "statku matce" kosmitów

W kwietniu jeden z urzędników Pentagonu przedstawił zaskakującą hipotezę. Zgodnie z nią pojazdy UFO (zwane od pewnego czasu skrótem UAP - w tłum. niezidentyfikowane zjawiska powietrzne) mogą być w rzeczywistości sondami obcych ze statku-matki, wysyłanymi w celu zbadania Ziemi. Sean Kirkpatrick, szef biura Pentagonu odpowiedzialnego za badanie niewyjaśnionych zjawisk pozaziemskich, wraz z profesorem Harvardu Avi Loebem tak niezwykłą hipotezę przedstawili w swojej pracy naukowej.

Starają się w niej dowieść, że pojazdy UFO w rzeczywistości mogą być sondami z pozaziemskiego statku macierzystego. Na razie nie wiadomo, czy w ramach misji Artemis i powrotu ludzi na Księżyc NASA zdecyduje się na zbadanie miejsca, które tak bardzo zaintrygowało badaczy UFO.