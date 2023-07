Spis treści: 01 Pełnia Księżyca już dzisiaj

02 Odległość Księżyca do Ziemi się zmieni?

03 Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Pełnia Księżyca już dzisiaj

Już dzisiaj, bo 3 lipca będziemy mogli zaobserwować pierwszy w tym roku Superksiężyc. To wyjątkowa pełnia Księżyca, w czasie której nasz kosmiczny sąsiad i satelita jednocześnie znajduje się najbliżej Ziemi. Nie dość, że możemy obserwować go w pełnej okazałości, to na dodatek z bliskiej odległości (jak na kosmiczne standardy).

Oficjalnie Superksiężyc będzie można zaobserwować o 13:40 czasu polskiego. To właśnie wtedy wystąpi w swojej szczytowej formie. Z uwagi na panujący dzień, najlepiej będzie jednak poczekać do zmroku, kiedy to jasna tarcza Księżyca będzie widoczna najlepiej. Czy warto czekać na Superksiężyc? Zdecydowanie tak. Pełnia wydaje się wtedy większa - od 7 do nawet 14%.

Odległość Księżyca do Ziemi się zmieni?

Dlaczego ta wyjątkowa pełnia Księżyca będzie sprawiać wrażenie większej? Zmieni się odległość satelity Ziemi do naszej planety. Z reguły uśredniona odległość Księżyca do Ziemi wynosi około 382 900 kilometrów. Superksiężyc jest bliżej i skraca tym samym dystans do 361 934 kilometrów. Na pozór może to być wartość niezauważalna, jednak wprawiony obserwator nocnego nieba od razu zidentyfikuje różnicę.

Warto zaznaczyć, że pełnia Księżyca jest również jaśniejsza od innych podobnych zjawisk. Superksiężyc bardziej rozświetla nocne niebo, dlatego z pewnością wielu z nas zwróci uwagę na przepiękny obiekt w górze. Pozostaje mieć nadzieje, aby warunki pogodowe dopisały, a chmury nie przysłaniały naszego kosmicznego sąsiada.