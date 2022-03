Z więzienia "La Picota" położonego w stolicy Kolumbii, Bogocie, uciekł Juan Larinson Castro Estupián, znany również jako "Matamba". Mężczyzna przebywał w zakładzie karnym od maja 2021 roku, kiedy został schwytany podczas policyjnej akcji w położonej w północnej części kraju Bucaramanga.

Warto wspomnieć, że nie była to ani pierwsza wizyta Kolumbijczyka w więzieniu, ani również pierwsza ucieczka. "Matamba" już co najmniej dwukrotnie przechytrzył system penitencjarny, jednak za każdym razem ponownie lądował za kratami.

Tym razem ucieczka odbyła się w iście brawurowym w stylu niczym z najlepszych hollywoodzkich produkcji. Mężczyzna przebrał się w strój funkcjonariusza służby więziennej i nadzwyczajnie w świecie wyszedł z ośrodka. O całym fakcie zorientowano się następnego dnia na porannej zbiórce. Do dzisiaj nie udało się go ponownie złapać.

Ucieczka Matamby. Są nagrania!

Do sieci już trafiły nagrania z więziennego monitoringu przedstawiające fragmenty wspomnianej akcji. Jak możemy na nich zauważyć, tylko niewielkich rozmiarów pies zorientował się, że coś jest nie tak.

Nic więc dziwnego, że w Kolumbii wybuchł głośny skandal związany z tą sprawą. Prezydent kraju, Iván Duque Márquez, od razu po ucieczce ogłosił reformę systemu więziennictwa.

Co więcej, dyrektor "La Picota" wraz z 50 innymi pracownikami zakładu karnego zostali natychmiastowo zawieszeni, a strażnik podejrzany o wręczenie munduru "Matambie" oraz pozostawienie otwartych drzwi trafił do aresztu. Być może, już wkrótce zajmie on jego miejsce w celi.