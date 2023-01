Jest szansa, że po wypiciu przeżyjesz. Naukowcy zbadali najstarsze wino świata

Im wino starsze, tym lepsze? W wypadku 1700 letniego wina ze Speyer ta zasada nie do końca się sprawdza. Alkohol już dawno wyparował, a wewnątrz butelki jest podejrzanie wyglądający płyn. Ale naukowcy zapewniają, że jest duża szansa, że jak go wypijesz, to nie umrzesz.

Zdjęcie Najstarsza butelka wina na świecie ma 1700 lat / Twitter