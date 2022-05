Jedzenie na pokładzie samolotu to czysta przyjemność. Wielu pasażerów wręcz czeka na to, aby na wysokości dziesięciu tysięcy metrów zjeść smaczny posiłek. W trudniejszej sytuacji są ci, którzy zdecydowali się na lot tanimi liniami, gdyż tam za każde danie trzeba słono zapłacić. Jeśli jednak na pokładzie poczujemy głód - nie ma wyjścia i trzeba coś zamówić z pokładowego menu.

Co to jest?

Brytyjczyk o imieniu Alex postanowił udać się w podróż z Paryża do Londynu tanimi liniami easyJet. Kiedy poprosił o menu okazało się, że kanapka z pieczonymi warzywami wygląda nad wyraz apetycznie.

Zdjęcie Kanapka w pokładowym menu prezentowała się znakomicie / materiały prasowe

Kosztowała słono, bo aż 5 funtów (ok. 28 zł). Na zdjęciu reklamowym świeża bagietka wyglądała zachęcająco. W środku było dużo kawałków upieczonej cukinii i czerwonej papryki, pesto, a wszystko na grubej warstwie hmmusu. 38-latek zagryzł zęby i zdecydował się na zestaw droższy o 2 funty (koszt zestawu 38 zł), w skład wchodziła jeszcze butelka wody. Zgodnie z menu easyJet kanapka mogła być zamawiana na ciepło lub na zimno.

Po chwili obsługa samolotu przyniosła mu coś, co wprawiło Brytyjczyka w bezgraniczne zdumienie. W zgniecionej bułce przypominającej starego kapcia była zaledwie odrobina rachitycznych warzyw. Zdesperowany pasażer postanowił nagrać wszystko kamerą swojego telefonu komórkowego. W serwisie społecznościowym twitter zamieścił filmy wraz z wielce wymownym komentarzem: "Czy to najgorsze jedzenie i reklama linii lotniczych, jakie kiedykolwiek widziałeś?"



Ale to nie koniec podniebnego koszmaru - mężczyzna wezwał stewardesę i poprosił o wyjaśnienia. W odpowiedzi usłyszał, że nie powinien się dziwić, bo reklamowe zdjęcia nie zawsze dobrze oddają rzeczywistość. Zdesperowany pasażer zażądał, aby kanapkę wymieniono mu na inną. I tu kolejne zdziwienie - dostał coś, co także jedynie przypominało kanapkę z reklamy. Warzyw było minimalnie więcej, ale całość była równie mało zachęcająca do zjedzenia posiłku. Rzeczywistość rażąco odbiegała od tego, co było na zdjęciu w menu.

Nie spełniła standardów...

Całe wydarzenie opisał brytyjski dziennik The Sun. Film z kanapką za 30 zł został przesłany przewoźnikowi lotniczemu z prośbą o wyjaśnienie. Rzecznik easyJet nie krył rozczarowania, że kanapka tak bardzo odbiegała od tego, co było w reklamie.



Będziemy przyglądać się tej sprawie razem z firmą, która dostarcza jedzenie. Ta kanapka nie spełnia wysokich standardów, których oczekujemy od naszej oferty jedzenia i napojów na pokładzie samolotu rzecznik easyJet w rozmowie z Sun Online Travel

Linie lotnicze easyJet obiecały skontaktować się z Brytyjczykiem, który zamówił feralną kanapkę i go za zaistniałą sytuację przeprosić.