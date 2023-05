Oprócz kabin w środku znajdziemy także salon, jadalnie, czy kuchnię. Kadłub będzie wykonany z włókna szklanego, z kolei dach katamaranu będzie pokryty panelami słonecznymi o łącznej powierzchni 68 metrów kwadratowych. Jednostka wyposażona zostanie w akumulatorowo-elektryczny układ napędowy, który ma być wspierany przez system żagli, turbiny wiatrowe oraz panele słoneczne.

To, co wyróżnia ten projekt, to posiadanie "ogrodu pokładowego", którego powierzchnia ma wynosić 9 metrów kwadratowych - będzie on służyć do uprawy żywności. Dodatkowo katamaran będzie wyposażony w specjalne systemy gromadzenia i odsalania wody, z kolei toalety mają kompostować materię, co przysłuży się w zmniejszeniu zużycia wody. Eksperci zauważają, że ogród może być niewystarczający w zapewnieniu pełnego wyżywienia uczestnikom rejsu przez dłuższy czas, jednakże może uzupełniać zapasy.

Amerykański startup przewiduje, że pierwsze jednostki trafią do klientów już w 2025 roku. Można już dokonać rezerwacji na swój samowystarczalny katamaran. Co ciekawe cena podawana jest w uncjach złota - kupujący mają podchodzić do zakupu w sposób bardziej swobodny, uniwersalny z "nastawieniem nieograniczonym uciążliwościami takimi jak waluta". Za podstawową wersję statku należy zapłacić 210 uncji złota, czyli około 430 000 USD.