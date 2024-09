Spis treści: 01 Kiedy przestawiamy zegarki? Wiosną na letni, jesienią na zimowy

02 Dlaczego wciąż zmieniamy czas w Unii Europejskiej?

Kiedy przestawiamy zegarki? Wiosną na letni, jesienią na zimowy

Czas letni i zimowy różnią się od siebie o jedną godzinę. Czas letni, który w Polsce obowiązuje od ostatniej niedzieli marca, polega na przesunięciu zegarów o godzinę do przodu (z godziny 2:00 na 3:00). W ten sposób dni stają się "dłuższe" - wczesnym rankiem robi się jaśniej, a wieczorami mamy dłużej światło dzienne.

Natomiast czas zimowy to czas standardowy, do którego wracamy co roku jesienią. W tym przypadku zegarki przestawiamy o godzinę do tyłu (z 3:00 na 2:00), co oznacza, że w ostatni weekend października będziemy mogli spać godzinę dłużej.

Reklama

Odpowiadając więc na pytanie - kiedy zmieniamy czas na zimowy, czy we wrześniu, czy w październiku? - Czas zimowy wprowadzany jest zawsze w ostatnią niedzielę października. W 2024 roku będzie to 27 października. Reguluje to rozporządzenie w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Dlaczego wciąż zmieniamy czas w Unii Europejskiej?

Zmiana czasu była początkowo wprowadzona w celu oszczędności energetycznych. W okresach, gdy brakowało surowców energetycznych, każde działanie mające na celu redukcję zużycia energii było cenne. Uważano, że przesunięcie zegarków na czas letni pozwala na dłuższe korzystanie z naturalnego światła dziennego, więc ludzie będą korzystali w mniejszym stopniu ze sztucznego oświetlenia. Miał to być sposób na zaoszczędzenie prądu i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Jednak wraz z rozwojem technologii i coraz bardziej efektywnymi metodami zarządzania energią, argumenty za zmianą czasu zaczęły tracić na znaczeniu. W dzisiejszych czasach energooszczędne żarówki, powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz inne innowacje sprawiają, że oszczędności wynikające z przestawiania zegarów są minimalne. W wielu krajach pojawiły się głosy, aby zrezygnować z tego systemu.

W Unii Europejskiej dyskusja na ten temat trwa od kilku lat. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła ankietę, w której ponad 80% uczestników opowiedziało się za zniesieniem zmiany czasu. Wyniki ankiety spowodowały, że Komisja zaproponowała zaprzestanie zmiany czasu w 2021 roku, jednak ostateczne decyzje odeszły na dalszy plan z powodu pandemii oraz różnic w opinii między państwami członkowskimi.

Przeczytaj także:

Polaris Dawn. Jak ma przebiegać pierwszy komercyjny spacer kosmiczny?

mObywatel otrzymuje nowości. Dotyczą m.in. funkcji Jakość powietrza

Hołownia zapowiedział rewolucję. Musisz mieć Profil Zaufany