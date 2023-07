Dr Marie-Aline Martin-Drumel z Uniwersytetu Paris-Saclay we Francji powiedziała: - To odkrycie potwierdza nie tylko niewiarygodną czułość Webba, ale także postulowane centralne znaczenie CH3+ w chemii międzygwiazdowej.

Gwiazda D203-506 jest niewielkich rozmiarów czerwonym karłem, a sam system doświadcza intensywnego promieniowania ultrafioletowego z sąsiednich gorących i masywnych gwiazd. Naukowcy twierdzą, że większość dysków, które tworzą planety, przechodzi "fazę silnego promieniowania UV".

Dlatego też odkrycie CH3+ w tej części kosmosu jest dla specjalistów zaskoczeniem. Według powszechnej opinii złożone cząsteczki organiczne powinny ulec rozpadowi lub przekształceniom. Naukowcy zauważyli także, że istnieją duże różnice między cząsteczkami występującymi w dyskach protoplanetarnych a cząsteczkami notowanymi w układzie d-203-506. Główną różnicą jest brak wykrywalnych sygnatur wodnych.

Jak powiedział Olivier Berné z Narodowego Centrum Badań Naukowych w Tuluzie we Francji: - To wyraźnie pokazuje, że promieniowanie ultrafioletowe może całkowicie zmienić chemię dysku protoplanetarnego [...] może także faktycznie odgrywać kluczową rolę we wczesnych etapach chemicznych początków życia.