Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przez komputer i odpowiednie oprogramowanie. Każdy, kto przez chwilę spróbował nałożyć na głowę tzw. gogle VR wie, że potrafi być to koszmarem. Ciężkie, niewygodne, męczące oczy - nawet największa przygoda z uczestniczenia w świecie wirtualnym szybko okazywała się zbyt uciążliwa.

Zdjęcie Tradycyjne gogle VR są ciężkie i niewygodne - po pół godzinie potrafią zmęczyć największych fanów rzeczywistości wirtualnej / 123RF/PICSEL

Technologię VR czeka rewolucja

Ale to wszystko ma się zmienić dzięki nowym, ultralekkim okularom holograficznym do oglądania rzeczywistości VR, których projekt opracowała firma Nvidia we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Mają tylko 2,5 mm grubości i są tak lekkie jak zwykłe okulary do czytania.



Reklama

Nowatorskie rozwiązanie dotyczy przede wszystkim sposobu wyświetlania trójwymiarowego obrazu. Okulary VR Nvidii wykorzystują coś, co nazwano "przestrzennym modulatorem światła", dzięki czemu hologram powstaje tuż przed oczami użytkownika.

Zdjęcie Zdjęcie po lewej przedstawia konwencjonalne gogle VR, a zdjęcie po prawej pokazuje, jak działa technologia Nvidii i Stanforda / foto: Nvidia / domena publiczna

Aby poprawić jakość obrazu w cienkich okularach VR naukowcy wykorzystali algorytm sztucznej inteligencji. Dzięki temu przyspieszono obliczenia potrzebne do tworzenia hologramu. Różnica w jakość wyświetlanego obrazu tradycyjnych gogli VR i nowego produktu Nvidii i Stanforda jest ogromna.



Na razie to tylko prototyp i nadal trwają testy ultra cienkich gogli VR. Widać jednak, że nowa technologia pozwoli stworzyć coś więcej niż jedynie produkt dla fanów gier komputerowych. Być może już wkrótce nosząc zwykłe okulary w dowolnym momencie będziemy mogli uruchomić moduł VR i zobaczyć tysiące elementów w technologii 3D. Dzięki tym goglom świat znany dotąd z filmów S-F stanie rzeczywistością.