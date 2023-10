Naukowcy w swoim ostatnim artykule naukowym opisali nowe "brakujące prawo natury", które skupia się na ewolucji poszczególnych systemów.

Jak piszą badacze: "Biorąc pod uwagę wszechobecność ewoluujących systemów w świecie przyrody, wydaje się dziwne, że jedno lub więcej praw opisujących ich zachowania nie pojawiło się szybciej".

Naukowcy opracowali nowe prawo natury

Międzynarodowy zespół naukowy chciał zgłębić otaczający nas świat i opracował nowe prawo przyrody: "prawo zwiększania informacji funkcjonalnej". Według nowego prawa ewolucja następuje we wszystkich formach i nieuchronnie prowadzi do zwiększenia złożoności, różnorodności i liczby wzorców w naturalnych złożonych systemach.

Jak mówi dr Michael Wong z Carnegie Institution for Science w Waszyngtonie: - Wszechświat generuje nowe kombinacje atomów, cząsteczek, komórek itp. Te kombinacje, które są stabilne i mogą zrodzić jeszcze więcej nowości, będą nadal ewoluować. To właśnie sprawia, że życie jest najbardziej uderzającym przykładem ewolucji, ale ewolucja jest wszędzie.

Naukowcy wskazują, że połączenie wodoru i helu w czasie Wielkiego Wybuchu (w dużym uproszczeniu) stworzyło pierwsze gwiazdy. Dalej gwiazdy w ciągu swojego istnienia mogą wytworzyć ponad 100 innych pierwiastków z około 2000 odmian izotopów.

Ponadto oprócz "normalnej" ewolucji biologicznej nastąpiła także ewolucja minerałów. Pierwsze proste cząstki tworzyły się gdy nasza planeta jeszcze się formowała. W przeciągu miliardów lat na Ziemi powstało ponad 5900 minerałów. Stały się one bardziej złożone chemiczne, gdy pojawiły się formy życia, które uwalniały tlen do atmosfery.

Badacze sugerują, że ta ewolucja minerałów, w tym reakcje żelaza z minerałami opartymi na tlenie, stworzyła podwaliny pod naszą ewolucję. W miarę postępowania ewolucji biologicznej następowała ewolucja mineralogiczna, przez co powstał szereg nowych minerałów.

Specjaliści podkreślają, że systemy mineralogiczne i biologiczne nieustannie na siebie oddziałują. Naukowcy piszą: "Te ewoluujące systemy wydają się być koncepcyjnie równoważne, ponieważ wykazują trzy godne uwagi atrybuty"

Według badaczy są to:

1) Życie biologiczne i minerały tworzą się z wielu komponentów, które mogą potencjalnie przyjąć kombinatorycznie ogromną liczbę różnych konfiguracji;

2) Istnienie procesów, które generują wiele różnych konfiguracji;

3) Konfiguracje są preferencyjnie wybierane na podstawie funkcji.

Co łączy różne typy ewolucji?

Naukowcy uważają, że dwa pozornie odmienne typy ewolucji łączy specjalny sposób przekazywania informacji, a także że istnieje uniwersalna podstawa selekcji.



Zaobserwowano, że najbardziej podstawową funkcją w świecie przyrody jest utrzymywanie stabilnych układów atomowych lub molekularnych, czyli "trwałość statyczna". Dalej jest "trwałość dynamiczna", w której znajdują się dynamiczne systemy mające dostęp do stałych źródeł energii, przez co mają one większe szanse na przetrwanie. Jest także "generowanie nowości", w skład których znajduje się zdolność systemów do tworzenia nowych konfiguracji, przez co uzyskują one nowe cechy.

Badacze uważają, że wszelkimi funkcjami makroskopowymi rządzą fizyczne prawa ruchu, grawitacji, elektromagnetyzmu i termodynamiki. Dlatego też każdy system powinien mieć naturalne prawo do ewolucji.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences .