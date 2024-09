Jak podaje Stiftung Mozarteum Salzburg odnaleziony manuskrypt należy do legendarnego Wolfganga Amadeusza Mozarta, lecz nie został przez niego napisany bezpośrednio. Manuskrypt jest kopią napisaną przez kopistę około 1780 roku, która została przypisana "Wolfgangowi Mozartowi".

Brak drugiego imienia wskazuje, że kompozytor napisał utwór jeszcze przed 1769 rokiem, kiedy zaczął używać drugiego (zmodyfikowanego) imienia. Uważa się, że Mozart miał od 10 do 13 lat, kiedy napisał zaginiony utwór.

Tajemniczy zaginiony utwór Mozarta

Jak podają specjaliści, zaginiony manuskrypt jest 12-minutowym utworem C-dur na dwoje skrzypiec i bas. W katalogu twórczości Mozarta (Köchel) został sklasyfikowano jako KV 648, lecz jest także nazywany "Ganz kleine Nachtmusik" lub "Serenate ex C". Całość składa się z aż siedmiu miniaturowych części.

Reklama

Jak mówi Ulrich Leisinger, szef badań w Międzynarodowej Fundacji Mozarteum i redaktor najnowszej wersji Köchela: Wiemy z listy sporządzonej przez Leopolda Mozarta [ojca Wolfganga - red.], że napisał on wiele innych utworów kameralnych w młodości, wszystkie niestety zaginęły. Wygląda na to, że - dzięki serii sprzyjających okoliczności - w Lipsku przetrwało kompletne trio smyczkowe. Źródłem była ewidentnie siostra Mozarta, więc kuszące jest myślenie, że zachowała to dzieło jako pamiątkę po bracie.

Co ciekawe utwór po raz pierwszy został zagrany w ostatni czwartek (19.09) w rodzinnym mieście Mozarta, Salzburgu. Z kolei w ostatnią sobotę (21.09) miał swoją premierę w Niemczech w Operze Lipskiej.

Jak pisze Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Lipska, która zagrała utwór: "Spektakularne ponowne odkrycie nieznanego dotąd utworu Mozarta przyciągnęło do Opery Lipskiej setki zainteresowanych słuchaczy". Poniżej można odsłuchać zaginionego utworu Mozarta.

Wideo youtube

Życie Wolfganga Amadeusza Mozarta

Mozart urodził się w 1756 roku w Salzburgu w Austrii, zmarł zaś w 1791 roku w Wiedniu. Był on wielkim kompozytorem, pianistą i wirtuozem. Wraz z Beethovenem i Haydnem jest zaliczany do trójki tzw. klasyków wiedeńskich. Specjaliści są zgodni, że Mozart był jednym z najwybitniejszych i najważniejszych twórców w historii muzyki.

Wolfgang ponadto był siódmym dzieckiem niemieckiego kompozytora Leopolda Mozarta, niestety piątka jego rodzeństwa zmarła w wieku niemowlęcym. Pierwszy raz publicznie wystąpił w zaledwie 5 lat. Wówczas wziął udział w spektaklu wystawionym z okazji imienin arcybiskupa Sigismunda von Schrattenbacha (Mozart występował jako tancerz). Według oficjalnych informacji swój pierwszy utwór skomponował w 1761 roku, mając zaledwie 5 lat (utwór został skatalogowany jako Andante KV 1).

Warto wspomnieć, że na chrzcie otrzymał imiona Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Przez większość życia posługiwał się imionami Wolfgang Amadé, "Amadé" to francuska wersja greckiego imienia Teofil. Co ciekawe, nigdy nie używał najpowszechniejszej obecnie wersji łacińskiej "Amadeus".