Jak powiedziała Adele Pentland z Curtin University dla IFLScience: - Nie jestem pewna, czy hibernacja jest realna dla pterozaurów, ponieważ miały one wysokie tempo metabolizmu. Żaden artykuł, który przeczytałam, nie sugerował hibernacji, ale niewiele kości tych zwierząt znaleziono na tych szerokościach geograficznych, tylko trzy kości z Antarktydy.

Badacze sugerują, że z powodu migracji zwierzęta znalazły się za kołem podbiegunowym. Jak dodała Pentland dla IFLScience: - będzie tylko kwestią czasu, zanim będziemy w stanie ustalić, czy pterozaury migrowały na północ podczas surowych zim, aby się rozmnażać, czy też przystosowały się do warunków polarnych. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie pomoże naukowcom lepiej zrozumieć te tajemnicze latające gady -. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Historical Biology .

Latające dinozaury, czyli pterozaury

Pterozaury żyły na naszej planecie od późnego triasu do końca kredy, czyli od 230 do 65,5 mln lat temu. Zwierzęta te były pierwszymi aktywnie latającymi kręgowcami na Ziemi i jednocześnie największymi latającymi zwierzętami odkrytymi przez ludzi. W ciągu całego swego istnienia zdążyły skolonizować wszystkie kontynenty i wyewoluować w wiele różnorodnych gatunków. Do tej pory zostało określonych 120 gatunków, z czego najmniejszy miał wielkość wróbla, a największy miał rozpiętość skrzydeł dochodzącą do ponad 12 metrów. Dla porównania skrzydła amerykańskiego myśliwca F-16 mają rozpiętość niecałych 10 metrów.