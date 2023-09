Słynny izraelski mistyk: Kosmici powrócą za 5 lat i uratują Ziemię

Według Uri Gellera w najbliższych latach dojdzie do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej planety, czyli spotkania z przedstawicielami obcej cywilizacji. W rozmowie z dziennikarzami tabloidu "The Mirrow" Geller powiedział, że pojazdy UFO wylądują oficjalnie w taki sposób, aby wszyscy ludzie na świecie mogli się przekonać, że jest to prawda. Izraelski mistyk zapewnia, że kosmici nie mają wobec Ziemi złych zamiarów.



Myślę, że w ciągu najbliższych 10-20 lat nastąpi ich oficjalne lądowanie. To nie będzie inwazja. Podejrzewam, że będą to 2-3 gatunki różnych istot. Czy są źli? Gdyby byli źli, to już dawno by nas zniszczyli! Uri Geller w wywiadzie dla "The Mirrow"

Uri Geller nie wyklucza, że pierwsze oficjalne lądowanie obcych istot może przypominać scenariusz słynnego filmu Stevena Spielberga "Bliskie Spotkanie Trzeciego Stopnia". - Mam nadzieję, że zrobią to na trawniku przed Białym Domem lub np. w pobliżu wieży Eiffla w Paryżu - powiedział izraelski mistyk. To wydarzenie ma być największym w historii naszej cywilizacji i sprawić, że ludzie na Ziemi przestaną wierzyć we wzajemnie wykluczające się religie i zaczną się traktować jak siostry i bracia. - Ich przybycie będzie niczym odkrycie Arki Przymierza - stwierdził w wywiadzie Geller.