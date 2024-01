Ten zestaw Lego jest wyjątkowy. Zaprojektował go Polak

Polak wygrał konkurs Lego Bricklink Designer, w którym nagrodą jest wypuszczenie zwycięskiego projektu do sprzedaży. Pochodzący z Zamościa Łukasz Łyciuk zaprojektował zestaw składający się z ponad 1900 elementów. Został on nazwany "General Store - Wild West" i wkrótce będzie można go zamówić. Jak wygląda i ile będzie kosztował zwycięski projekt?

Zestaw Lego zaprojektowany przez Polaka ma ponad 1900 elementów, kilka figurek, oraz wóz i konie /123RF/PICSEL