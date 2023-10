Upubliczniono najnowsze zdjęcia z Loch Ness. Czy to legendarny potwór?

Loch Ness Centre na swoich kanałach udostępniło zdjęcie, które ma przedstawiać legendarnego potwora Nessie. Fotografia została wykonana wcześnie rano o godzinie 5:10 w dniu 8 października tego roku.

Autor zdjęcia John Howie miał wówczas dojrzeć "coś tajemniczego w wodzie". Według relacji niezidentyfikowana rzecz powoli płynęła w kierunku linii drzew, lecz szybko zniknęła. Centrum określiło, że "istota" miała między 3,7 do 4,6 m długości.

"Jak zwykle" jakość zdjęć pozostawia bardzo dużo do życzenia. Internauci wskazują, że smuga widoczna na zdjęciu może być dosłownie wszystkim. Inni wskazują, że istnieje zbyt wiele wspólnych cech, by mogło to być coś innego niż Nessie.

Jak powiedziała Aimee Todd, dyrektor ds. marketingu Loch Ness Center dla Daily Record: - Myślę, że w tej chwili mamy 1153 obserwacje, więc prawdopodobnie będzie to 1154. Myślę, że zawsze miło jest oglądać zdjęcia i zatrzymywać je w wyobraźni ludzi.

Dodaje również: - Myślę, że to wspaniale, że wszyscy są tak zaangażowani w poszukiwanie potwora. Zachęca to większą liczbę osób do przyjazdu w to miejsce i zobaczenia, jak pięknie tu jest.

Z kolei Paul Nixon, dyrektor generalny Loch Ness Centre podsumował: - W Loch Ness Centre uwielbiamy słuchać o tych spotkaniach z Nessie, które uzupełniają zjawisko. Szczycimy się ponad 1000 relacjami naocznych świadków i nagranymi obserwacjami, a także wieloma niewyjaśnionymi dowodami. W Loch Ness Centre goście mogą wysłuchać prawdziwych historii ludzi, odkryć artefakty i wysłuchać debaty naukowej na temat istnienia Nessie, aby pomóc wyrobić sobie własne zdanie na temat obrazów takich jak ten.

Czym jest potwór z Loch Ness?

Potwór z Loch Ness, potocznie nazywany Nessie jest legendarnym zwierzęciem lub grupą zwierząt, które rzekomo mają żyć w szkockim jeziorze Loch Ness - jest to największy słodkowodny zbiornik w Wielkiej Brytanii.

Nessie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych zagadek kryptozoologii. Obok niej można wymienić również Wielką Stopę/Yeti. Wiara w istnienie tego zwierzęcia jest wciąż żywa, mimo przeprowadzonych rzetelnych badań naukowych, które obalały jego istnienie.

Według niektórych Nessie jest plezjozaurem, czyli wymarłym wodnym gadem, które żyły na Ziemi w okresie od 240 do 65 mln lat. Sugeruje się, że pewna populacja zdołała przetrwać wszystkie zawirowania środowiskowe mające miejsce na przestrzeni milionów lat i "wylądowała" w Loch Ness, dostosowując się w czasie do innych warunków.

Inna teoria mówi, że Nessie jest wielką foką, olbrzymim węgorzem, lub jesiotrem. Osoby, które rzekomo widziały potwora, mówią, że zwierzę ma długą szyję zakończoną paszczą. Ma także dwu- lub jednogarbny grzbiet i ciemną skórę.

Sądzi się, że pierwsze wzmianki o niezwykłej istocie z Loch Ness sięgają nawet 700 roku n.e. Kolejne informacje pochodzą z m.in. XVII i XIX wieku. Jednakże rozgłos legenda zyskała w 1933 r. za sprawą relacji właścicieli hotelu w Drumnadrochit, którzy w jeziorze mieli widzieć stworzenie wielkości wieloryba. Od tego momentu Nessie miała pojawiać się coraz częściej. W sumie przeprowadzono 15 ekspedycji, które miały odnaleźć potwora. Żadnej się to nie udało, lecz kilka z nich dostarczyło co najmniej dwuznacznych dowodów. Ostatnia wyprawa odbyła się 26-27 sierpnia tego roku.