W kolumbijskim miasteczku dzieje się coś dziwnego z ciałami ludzi. Nikt nie wie dlaczego

W malutkim kolumbijskich miasteczku dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń. Ciała zmarłych zamieniają się tutaj w mumie. Nie wiadomo co stoi za tym procesem. Jedni wskazują na wyjątkowe warunki środowiskowe, inni, że rządzą tutaj tajemnicze nadprzyrodzone siły, zaś kolejni uważają, że jest to kara za bycie złym człowiekiem. Jaką zagadkę skrywa ziemia w San Bernardo?

Zdjęcie W kolumbijskich Andach dzieją się niewyjaśnione rzeczy (zdjęcie ilustracyjne) / pxhidalgo / 123RF/PICSEL