Mało które lotnisko w Polsce od samego początku budzi takie emocje, jak właśnie to w Radomiu. Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Czerwca 1976 rozpoczęło działalność 27 kwietnia i obecnie jest zarządzane przez PPL (Polskie Porty Lotnicze). Wielu ekspertów ostrzegało, że lotnisko jest położone zbyt blisko Warszawy i zawsze będzie przynosić straty, gdyż pasażerowie będą wybierali podwarszawski Modlin lub Port Chopina na Okęciu.

I wreszcie portal Fly4free ustalił, że przez pierwszy miesiąc działalności lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 7257 pasażerów. To niezły wynik biorąc pod uwagę, że radomski port lotniczy obsługuje tylko dwie trasy tego samego przewoźnika, czyli LOT-u - do Paryża i do Rzymu. Samoloty nie latają puste. Według informacji podanych przez LOT wypełnienie lotów do Rzymu i Paryża wynosi 90 proc.



Pusty terminal w Radomiu stał się obiektem wielu żartów i memów, gdyż na tablicach odlotów i przylotów ciągle pojawiają się te same, dwie trasy, co wygląda dość osobliwie.



