Największy samolot świata w Polsce. An-124 Rusłan wylądował we Wrocławiu

W środowy wieczór mieszkańcy Wrocławia i okolic mogli zobaczyć, ale i usłyszeć donośny hałas. Pochodził on z potężnej maszyny zbierającej się do lądowania na pobliskim lotnisku. Oczom skierowanym w niebo ukazał się wyjątkowy obraz - był to największy samolot świata, który wylądował w środę na lotnisku we Wrocławiu.

Mowa oczywiście o ukraińskim Antonovie An-124 Ruslan. Maszyna zwraca na siebie uwagę gigantyczną konstrukcją. Znakiem szczególnym maszyny jest z pewnością zestaw silników. An-124 ma bowiem po dwie turbiny przymocowane do każdego ze skrzydeł. Łączna rozpiętość samolotu wynosi aż 73 metry przy długości kadłuba mającej 69 metrów.

Lotnicze wsparcie Ukrainy

Antonov An-124 kursuje regularnie, przylatując do Europy z USA. Ma na swoim pokładzie mnóstwo wojskowego sprzętu, który ze stolicy województwa dolnośląskiego jest dystrybuowany do amerykańskiej bazy logistycznej. Przedsięwzięcie od strony logistycznej jest doprawdy karkołomne.

Zdjęcie Ukraiński Antonov An-124. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Z wrocławskiego lotniska, sprzęt przywieziony przez największy samolot świata trafia do mniejszych maszyn. Następnie zostanie umieszczony w mniejszych maszynach, skąd trafi na wschód, wspierając walczącą armię ukraińską. To nie jedyny tego rodzaju transport przylatujący do Wrocławia. Do miasta trafia wiele samolotów transportowych mających na pokładzie m.in. sprzęt z USA, który później jest rozlokowywany w europejskich bazach m.in. NATO.

Największe samoloty z biura Antonova

Antonov An-124 Ruslan to obecnie największy samolot świata. Cztery odrzutowe silniki napędzają maszynę o masie własnej wynoszącej 175 000 kilogramów (392 000 kg masy startowej) i pozwalają na osiągnięcie prędkości 850 kilometrów na godzinę. Masa i ładowność to nie wszystko - An-124 ma zasięg wynoszący ponad 16 tysięcy kilometrów i może latać przez 20 godzin.

To obecnie największy samolot świata, jednak tytuł ten przypadł mu w nieszczęśliwych okolicznościach. Jeszcze niedawno największym dziełem przemysłu lotniczego w historii był An-225 Mrija, czyli "Marzenie". Korzystał on z aż 6 silników (po 3 na skrzydło), osiągając masę własną na poziomie 200 000 kg. Miał jednak nieco mniejszy zasięg, bo wynoszący 15 400 kilometrów. Jedyny egzemplarz An-225 został zniszczony 27 lutego 2022 roku podczas rosyjskiego bombardowania lotniska Hostomel pod Kijowem.