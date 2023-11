Wyznaczono datę egzekucji skazańca. Przyjęto kontrowersyjną metodę

Pierwsza taka egzekucja w kraju

Kenneth Eugene Smith ma zostać stracony w styczniu poprzez niedotlenienie bądź uduszenie azotem. Alabama będzie pierwszym stanem USA, w którym wykonana zostanie egzekucja właśnie tą metodą. Jednak wyrok budzi pewne wątpliwości co do bezbolesności tej metody. Niektórzy eksperci uważają, że nie została ona wystarczająco dobrze przetestowana. Inni natomiast przychylają się wykorzystaniu azotu, twierdząc, że jest to najbardziej humanitarna i skuteczna metoda spośród wszystkich możliwych.

Mężczyzna, na którym ma zostać wykonana egzekucja, został skazany na śmierć za morderstwo Elizabeth Dorlene Sennett w 1988 r. wraz ze wspólnikiem, w ramach usługi zabójców do wynajęcia. Jak podaje CNN, obaj mężczyźni zostali zatrudnieni przez męża zamordowanej kobiety, który chciał wyłudzić pieniądze z polisy ubezpieczeniowej kobiety.

Decyzją sędziego, Smith został skazany na karę śmierci. Początkowo egzekucja miała zostać wykonana poprzez śmiertelny zastrzyk. Jednak przez to, że przedstawiciele stanu nie byli w stanie prawidłowo założyć kroplówki przed wygaśnięciem nakazu egzekucji, postanowiono zmienić metodę. Był to kolejny przypadek, kiedy egzekucja nie doszła do skutku ze względu na niemożność wykonania zastrzyku.

Wybrana metoda wzbudza pewne kontrowersje

Niedotlenienie bądź inaczej uduszenie przez azot to metoda polegająca na podawaniu osobie skazanej na śmierć azotu. W ten sposób pozbawiamy ją dostępu do tlenu, co powoduje śmierć przez uduszenie. Decyzja o zastosowaniu tej metody zapadła po kilku nieudanych egzekucjach w Alabamie.

Organizacja non-profit zajmująca się monitorowaniem przeprowadzanych w kraju kar śmierci Death Penalty Information Center, jest przeciwna zastosowaniu tej metody. Argumentuje to faktem niedostatecznego przetestowania i mimo że uważana jest za bezbolesną, to nie można tego zagwarantować.

Protokoły na temat tego, w jaki sposób zostanie przeprowadzona egzekucja, nie zostały jeszcze sporządzone, jednak prawdopodobnie azot zostanie podany przez specjalną maskę nałożoną na twarz skazanego. Mimo że gaz ten stanowi 80 procent składu powietrza, to podawany bez tlenu jest śmiertelny.

Metoda ta uznawana jest za bezbolesną, ponieważ skazany nie umiera w identyczny sposób jak osoba uduszona na przykład poduszką. W tym procesie organizm nie gromadzi dwutlenku węgla, który powoduje ból, tutaj tlen stopniowo zastępowany jest azotem.

W Stanach Zjednoczonych tylko trzy stany przyjęły na ten moment ustawę pozwalającą na stosowanie tej metody na skazanych na śmierć. Są to wspomniana Alabama, Oklahoma oraz Missisipi. Zabójca Elizabeth Dorlene Sennett ma być pierwszą osobą, na której zostanie wykonany wyrok w ten sposób. Egzekucja odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2024 roku.