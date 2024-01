Zagadka zaginięcia Amelii Earhart. Odnaleziono kluczowy element 87-letniej układanki

Czy to samolot Amelii Earhart? Pewien poszukiwacz przygód twierdzi, że znalazł część samolotu sławnej pilotki na dnie oceanu. Dowodem na to ma być niewyraźny obraz sonaru, który rzekomo przedstawia dwusilnikowy samolot Earhart, którym leciała, gdy zaginęła w 1937 roku. Oznaczałoby to, że licząca 87 lat zagadka mogłaby zostać w końcu rozwiązana.

Zdjęcie Amelia Earhart w kabinie swojego samolotu w 1937 / Wikimedia