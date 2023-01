Zdjęcie UFO wstrząsnęło Pentagonem! Srebrna kula przeleciała nad Irakiem

Reklama

Ujawniona publicznie przez Corbell'a klatka z filmu z obiektem UFO zawiera precyzyjną informację, że przelot dziwnego obiektu miał miejsce 16 kwietnia 2016 roku o godz. 9:47. Były tam także dokładne współrzędne miejsca nad którym pojawiło się UFO. Jeremy Corbell wyjaśnił jednak, że je usunął, aby uniknąć oskarżeń o przekazywanie poufnych informacji. Obaj dziennikarze w czasie swojego programu zapewnili, że to nagranie z UFO pochodzi ze słynnego raportu o Niezidentyfikowanych Obiektach Latających, nad którym pracuje Pentagon.



Nagranie z metaliczną kulą nad Irakiem z 2016 roku to jeden ze 144 przypadków rzekomych manifestacji UFO, których armia USA nie potrafi wyjaśnić. Ze zdjęciem i materiałem wideo z przelotem UFO zapoznały się także komisje wywiadu i obrony Kongresu Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że sprawa jest poważna i o tym nagraniu z UFO może być wkrótce bardzo głośno. Fragment programu, w którym obaj dziennikarze zaprezentowali niezwykłe zdjęcie z UFO, Jeremy Corbell zamieścił w serwisie Youtube.



Wideo youtube

Film z UFO został nazwany "Mosul Orb" (tłum. kula z Mosulu) i trwa zaledwie 4 sekundy. Obiekt ma kulisty kształt, metaliczną powierzchnię i żadnych dostrzegalnych elementów napędu. Jego przelot został zarejestrowany przez kamerę samolotu szpiegowskiego MC-12W. Materiał miał trafić do laboratorium Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), ale nikt nie był w stanie wyjaśnić, czym był ten obiekt.



Zdjęcie Szpiegowski samolotu MC-12W w trakcie lotu nad Afganistanem / źródło: Wikipedia / domena publiczna

Zdjęcie UFO zaprezentowane przez dwójkę dziennikarzy natychmiast trafiło do światowych serwisów informacyjnych, a także jest gorącym tematem w mediach społecznościowych. Jeden z internautów ukrywający się pod nickiem "think tank" zamieścił zdjęcie metalicznego obiektu w kształcie kuli, która jest bardzo podobna do tej nagranej nad Irakiem. UFO zostało sfotografowane podczas pokazów lotniczych w Chile