Wierzysz w duchy, demony i odwiedziny UFO? Winne są problemy ze snem

W nowym badaniu opublikowanym na łamach Journal of Sleep Research naukowcy wyjaśniają, że odkryli związek między gorszą jakością snu a silniejszą wiarą w duchy, demony, duszę żyjącą po śmierci, zdolność ludzi do komunikowania się ze zmarłymi, doświadczenia bliskie śmierci czy kosmitów odwiedzających Ziemię. Jak wynika z ich analiz, osoby zgłaszające problemy ze snem częściej wierzyły w zjawiska nadprzyrodzone - co więcej, udało się nawet przypisać konkretne przypadłości do konkretnych zjawisk.



Za zjawiska paranormalne odpowiada kiepski sen?

Doświadczenie izolowanego paraliżu sennego (człowiek jest przebudzony i świadomy, ale nie może się poruszyć) związane jest często z wiarą w doświadczenie śmierci (NDE) oraz życie po śmierci, a tzw. zespołu eksplodującej głowy (odczucie głośnego hałasu/trzaskającego dźwięku wewnątrz czaszki) z przekonaniami o odwiedzinach obcych cywilizacji. Jak zauważają badacze, ich odkrycia pasują do wcześniejszych badań, ale to najnowsze miało rzucić na sprawę więcej światła poprzez zbadanie szerszego zakresu zmiennych na większej próbie.

W przypadku wszystkich skojarzeń stwierdzono, że wyższy poziom wiary w zjawiska paranormalne wiązał się z gorszą subiektywną jakością snu, nawet przy uwzględnieniu wpływu wieku i płci podają autorzy badania.