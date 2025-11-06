Rosyjski okręt Jantar zauważony blisko Belgii

W obliczu dużego napięcia na linii NATO-Rosja ruchy rosyjskiego okrętu Jantar zawsze wzbudzają duże poruszenie. To specjalny statek wywiadowczy projektu 22010, który oficjalnie należy do w Głównego Zarządu Badań Głębinowych (GUGI), tajnej jednostki Ministerstwa Obrony Rosji. Na pokładzie ma dwa małe okręty podwodne i zaawansowany sprzęt do badań podwodnych. Statek według Rosjan służy przede wszystkim do nadzoru oceanograficznego, ale służby wywiadowcze państw NATO podejrzewają, że wykrywa i mapuje krytyczną zachodnią infrastrukturę podwodną na Bałtyku i Morzu Północnym, szczególnie podwodne kable telekomunikacyjne, przesyłające dane ze Stanów Zjednoczonych. Chociażby we wrześniu Jantar miał pływać blisko takich kabli u wybrzeży Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Teraz Jantar mógł pływać niezwykle blisko jednego z najważniejszych połączeń telekomunikacyjnych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jak zauważa profil zajmujący się białym wywiadem Russia Maritime Watch Jantar 2 listopada pływał blisko wód terytorialnych Holandii i Belgii. Jego trasa pokrywała się z infrastrukturą podmorskich kabli Atlantic Crossing 1 oraz IOEMA Fibre. W pewnym momencie okręt miał wręcz się zatrzymać.

Rosyjska jednostka badawcza w sercu NATO

Teoretycznie ruchy statku Jantar są zgodne z prawem, bo biegną po wodach międzynarodowych. Przy tym oficjalnie ma on służyć do badań oceanograficznych. Niemniej wielu komentatorów czy oficjeli państwowych i wojskowych wprost nazywa Jantara jednostką szpiegowską, która może dawać Rosjanom cenne dane wywiadowcze, pod przykrywką badawczej działalności. Chociażby w styczniu brytyjski szef resortu obrony nazwał Jantara w Europie oznaką "rosnącej agresji Rosji".

Ruchy Jantara wpisują się w schemat hybrydowych działań Rosji, gdzie bez oficjalnego naruszania prawa mogą być prowadzone akcje szpiegowskie wymierzone w NATO i Europę. Od 2021 roku jednostka pływa szczególnie nieopodal wybrzeży Irlandii, gdzie przechodzą podmorskie kable telekomunikacyjne. Miejsce to jest uznawane za "delikatne podbrzusze Europy", gdyż Irlandia nie ma na tyle siły militarnej, żeby samemu zabezpieczyć ten ważny teren dla całego kontynentu.

Rosyjski statek Jantar wszedł do służby w 2015 roku Ministerstwo Obrony Rosji materiał zewnętrzny

Jantar cały czas pływa po Europie

We wrześniu dziennik Financial Times informował na bazie dostępnych zdjęć satelitarnych, że Jantar pływa też przy kluczowych kablach podmorskich między wybrzeżem Norwegii a należącym do niej archipelagiem Svalbard. Oceny wojskowych cytowane przez Financial Times wskazują, że Jantar był też częścią flotylli rosyjskich statków zaangażowanych w trwającą 13 miesięcy kampanię obserwacyjną europejskiej infrastruktury, która rozpoczęła się jesienią 2023 roku. Takie działania mają zebrać dane, które mogą zostać wykorzystane przeciw Europie i NATO poprzez np. akcje sabotażowe.

