Wyjątkowa operacja bliźniaków. Ignaś i Wiktorek wracają do zdrowia

Pacjentami byli bracia, Ignaś i Wiktorek. Lekarze rozpoznali u nich kraniosynostozę - przedwczesne zrośnięcie szwów czaszkowych.

Zdecydowali o przeprowadzeniu jednoczesnej operacji obu chłopców, co wymagało szczegółowego planowania i koordynacji pracy dwóch zespołów operacyjnych.

Zabieg polegał na wycięciu fragmentu czaszki obejmującego przedwcześnie zarośnięty szew strzałkowy oraz na endoskopowej rekonstrukcji sklepienia i podstawy czaszki.

Przeprowadzone operacje są elementem minimalnie inwazyjnej metody leczenia kraniosynostozy strzałkowej. Wymaga ona dodatkowej terapii ortezą czaszkową, czyli kaskiem korekcyjnym. Wcześniej nie były wykonywane w Oddziale Neurochirurgii GCZD w Katowicach u dwójki bliźniaków jednego dnia

Mimo że technika ta jest uznaną na świecie metodą leczenia kraniosynostoz, to w w Polsce rodzice dzieci nie mogą liczyć na choćby częściową refundację kaskoterapii pooperacyjnej, gdyż rozpoznanie kraniosynostozy nie zostało wpisane na listę refundacyjną dla kaskoterapii.

Po zabiegu chłopcy przebywali razem w jednej sali, w obecności rodziców.

Rozwiń

Co to jest kraniosynostoza?

Kraniosynostoza jest wadą wrodzoną czaszki. Polega na przedwczesnym zrośnięciu jednego lub kilku szwów czaszkowych, co prowadzi do postępującej deformacji czaszki oraz ma udowodniony negatywny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka - w tym przede wszystkim na rozwój mowy i funkcji poznawczych.

Dodatkowo nieleczona kraniosynostoza może prowadzić do zaburzeń widzenia i do wystąpienia objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego w późniejszym wieku.

GCZD im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Ma 24 poradnie specjalistyczne i 16 oddziałów szpitalnych. Rocznie przyjmuje ok. 17 tys. pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. porad specjalistycznych i ambulatoryjnych oraz 35 tys. świadczeń na szpitalnym oddziale ratunkowym.

"Wydarzenia": Przeszczep serca u 3-miesięcznej Gabrysi Polsat News Polsat News