Jak informuje dziennikarz Polsat News Michał Stela, pierwszy polski satelita wojskowy ma według wstępnych planów zostać wyniesiony na orbitę 10 listopada, a pierwsza komunikacja ma nastąpić już 11 listopada. Wcześniej informowano, że start nastąpi ze Stanów Zjednoczonych we współpracy ze SpaceX.

Dostępne informacje wskazują, że SpaceX ma w planach wystrzelić 10 listopada o godzinie 19.00 czasu lokalnego (23.00 czasu uniwersalnego) rakietę Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Sam start stanowi misję Transporter-15, która ma wynosić ładunki różnych firm i państw. Należy pamiętać, że data 10 listopada jest jeszcze wstępnym planem i może się zmienić.

Rozwiń

Pierwszy polski satelita Wojska Polskiego na orbicie

Satelita będzie w pełni pod kontrolą Wojska Polskiego przez krajowe centrum kontroli naziemnej. Do tej pory nasza armia korzystała tylko z danych satelitarnych od sojuszników np. w ramach partnerstwa we włoskim programie satelitów radarowych COSMO-SkyMed. Wyniesienie pierwszego polskiego satelity dla armii to element Programu Obserwator, który zakłada zakup całej sieci satelitów, mikrosatelitów w najbliższych latach.

Pierwszy polski satelita wojskowy stanowi element programu MikroSAR w ramach umowy podpisanej 14 maja 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa opiewała na 860 milionów złotych. Jej przedmiotem są trzy satelity SAR do obserwacji powierzchni Ziemi od firmy ICEYE oraz segment naziemny wraz z anteną satelitarną od WZL 1. Dwa ostatnie satelity mają trafić na orbitę jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.

Satelita ICEYE SAR w komorze bezechowej Iceye materiał zewnętrzny

Co potrafi pierwszy polski wojskowy satelita?

Satelita MikroSAR od ICEYE zostanie umieszczony na orbicie heliosynchronicznej SSO co ma pozwolić na pozyskiwanie danych obrazowych. Satelity SAR, czyli z syntetyczną aparaturą radarową, znacząco różnią się od zwykłych satelitów optoelektronicznych. Krążąc na niskiej orbicie, wysyłają w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe i rejestrują echo odbite od powierzchni. Dzięki temu obrazują niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych jak chmury, dym, deszcz czy pył. Najnowsze satelity ICEYE wykorzystują powiększony radar SAR, pracujący w paśmie 1200 Mhz. Zwiększa to maksymalny zakres obserwacji aż do 400 kilometrów powierzchni pokrycia.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP