Pierwszy polski satelita wojskowy ma wejść na orbitę. Padła data
Pierwszy satelita SAR dla Wojska Polskiego może zostać wyniesiony na orbitę już 10 listopada - poinformował dziennikarz Polsat News. Będzie to pierwszy satelita wojskowy w pełni kontrolowany przez naszą armię. Przedstawiamy szerzej jego zdolności.
Jak informuje dziennikarz Polsat News Michał Stela, pierwszy polski satelita wojskowy ma według wstępnych planów zostać wyniesiony na orbitę 10 listopada, a pierwsza komunikacja ma nastąpić już 11 listopada. Wcześniej informowano, że start nastąpi ze Stanów Zjednoczonych we współpracy ze SpaceX.
Dostępne informacje wskazują, że SpaceX ma w planach wystrzelić 10 listopada o godzinie 19.00 czasu lokalnego (23.00 czasu uniwersalnego) rakietę Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Sam start stanowi misję Transporter-15, która ma wynosić ładunki różnych firm i państw. Należy pamiętać, że data 10 listopada jest jeszcze wstępnym planem i może się zmienić.
Pierwszy polski satelita Wojska Polskiego na orbicie
Satelita będzie w pełni pod kontrolą Wojska Polskiego przez krajowe centrum kontroli naziemnej. Do tej pory nasza armia korzystała tylko z danych satelitarnych od sojuszników np. w ramach partnerstwa we włoskim programie satelitów radarowych COSMO-SkyMed. Wyniesienie pierwszego polskiego satelity dla armii to element Programu Obserwator, który zakłada zakup całej sieci satelitów, mikrosatelitów w najbliższych latach.
Pierwszy polski satelita wojskowy stanowi element programu MikroSAR w ramach umowy podpisanej 14 maja 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Umowa opiewała na 860 milionów złotych. Jej przedmiotem są trzy satelity SAR do obserwacji powierzchni Ziemi od firmy ICEYE oraz segment naziemny wraz z anteną satelitarną od WZL 1. Dwa ostatnie satelity mają trafić na orbitę jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.
Co potrafi pierwszy polski wojskowy satelita?
Satelita MikroSAR od ICEYE zostanie umieszczony na orbicie heliosynchronicznej SSO co ma pozwolić na pozyskiwanie danych obrazowych. Satelity SAR, czyli z syntetyczną aparaturą radarową, znacząco różnią się od zwykłych satelitów optoelektronicznych. Krążąc na niskiej orbicie, wysyłają w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe i rejestrują echo odbite od powierzchni. Dzięki temu obrazują niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych jak chmury, dym, deszcz czy pył. Najnowsze satelity ICEYE wykorzystują powiększony radar SAR, pracujący w paśmie 1200 Mhz. Zwiększa to maksymalny zakres obserwacji aż do 400 kilometrów powierzchni pokrycia.