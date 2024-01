Ferie zimowe w 2024 roku rozpoczną się już 15 stycznia. Jako pierwsze na odpoczynek udadzą się dzieci z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Po dwóch tygodniach przyjdzie kolej na następne regiony i tak aż prawie do końca lutego.

Nie każde dziecko będzie mogło jednak skorzystać z zimowych atrakcji z uwagi na to, że nie wszystkich rodziców stać na opłacenie drogich wyjazdów (np. w góry). W tej sytuacji dofinansowanie do ferii zimowych może okazać się jedyną opcją dla uczniów, które marzą o wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Wystarczy spełnić kilka warunków.

900 zł na ferie zimowe. Dla kogo?

Dofinansowanie do ferii zimowych w kwocie 900 złotych to program, który został utworzony przez fundację "Szansa dla Gmin". Rekrutacja na wyjazdy zimowe w 2024 roku właśnie się rozpoczęła. Są to turnusy realizujące program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Trzeba spełnić dwa kryteria, aby móc otrzymać dopłatę do wyjazdu na ferie zimowe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że uprawnieni do dofinansowania są jedynie dzieci rolników, którzy objęci rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Co więcej, dopłaty dostaną dzieci urodzone między 1 stycznia 2008 roku a 31 grudnia 2019 roku.

Dzieci, które skorzystają z programu dofinansowania do ferii zimowych, będą mogli udać się na wypoczynek do jednego z czterech ośrodków:

Dom Wczasowy Halina w Zakopanem;

Kwatery Prywatne A. Sieczka w Poroninie;

Dom Wypoczynkowy PILSKO w Korbielowie ul. Beskidzka 15;

Ośrodek Wypoczynkowy RANCHO Wołkowyja.

Turnus będzie trwać siedem dni. Odpłatność od rodziców wynosi 750 zł dla dzieci z dofinansowaniem oraz 1650 zł dla dzieci spoza programu. Warunkiem zapisania dziecka na kolonie zimowe jest zapłata zaliczki w wysokości 200 zł.

Kiedy są ferie zimowe 2024?

Ferie zimowe w 2024 roku w szkołach przewidziane są w czterech następujących terminach:

15-28 stycznia : województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 22 stycznia-4 lutego : województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie;

: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie; 29 stycznia-11 lutego : województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 12-25 lutego: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

