Akira Toriyama zadebiutował w 1978 roku w tygodniku mangowym "Weekly Shonen Jump" wydawnictwa Shueisha. Pierwszy większy sukces osiągnął, wydając mangę "Dr. Slump", a prawdziwej popularności przysporzyła mu kultowa już seria "Dragon Ball".

Toriyama to jeden z najważniejszych rysowników w historii mangi. Artysta tworzył przez niemal 50 lat. O śmierci twórcy wielu docenionych dzieł, w tym kultowej serii "Dragon Ball", poinformowało wydawnictwo Shueisha, a jako przyczynę podano krwiak podtwardówkowy.

Autor mangi "Dragon Ball" nie żyje. Fani wspominają artystę

Artysta, który rozpoczął przygodę z rysowaniem w 1977 roku, a po raz pierwszy opublikowany został zaledwie rok później, stworzył wiele popularnych mang, z czego za najważniejsze dzieła uznaje się cztery: "Dr. Slump", "Dragon Quest", "Chrono Trigger" i "Dragon Ball".

Ta ostatnia seria rozsławiła twórcę na całym świecie i weszła do kanonu, zyskując miano ikony popkultury. Manga "Dragon Ball" osiągnęła taką popularność, że choć Akira Toriyama nie planował początkowo tworzyć tak długiej serii, ostatecznie wydał 42 tomy mangi, co stanowi niemal 9 tys. stron komiksu. Pierwsze rozdziały są luźno oparte na motywach z szesnastowiecznej powieści chińskiej "Wędrówka na Zachód".

Na podstawie tej historii powstało wiele innych dzieł: nagrano filmy i seriale, a także stworzono gry wideo. Autor brał udział w kreowaniu głównych postaci serialu animowanego "Dragon Ball" i uczestniczył we współtworzeniu pierwszych odcinków.