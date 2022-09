Niezwykłego robota do oczyszczania pola z chwastów zaprojektowała firma Carbon Robotics. Przypomina wielkością rolniczy ciągnik. Jest w pełni autonomiczny i nie potrzebuje operatora w postaci żywego człowieka na pokładzie, gdyż jego trasę przejazdu wyznacza komputer. Jeden robot przez 24 godziny może usunąć wszystkie chwasty z pola o wielkości 6 hektarów. To praca, którą musiałoby wykonać 20 osób.

Zdjęcie Robot do zwalczania laserem chwastów przypomina wielkością rolniczy ciągnik / foto: Carbon Robotics / domena publiczna

Robot waży 4,5 tony i jest napędzany silnikiem diesla Cummins QSF2.8 o pojemności 2,8 litra, który dzięki prądnicy zapewnia wysokie napięcie potrzebne do strzałów za pomocą lasera. Każde z czterech kół robota jest napędzane oddzielnym silnikiem elektrycznym, dzięki czemu pojazd porusza się po polu bardzo precyzyjnie. Jego prędkość w czasie pracy to ok. 8 km/h.



Zdjęcie Robot ma 8 kamer i potrafi pracować w nocy /foto: Carbon Robotics / domena publiczna

Jest wyposażony w system 12 kamer zamocowanych pod podwoziem, które analizują każdy skrawek ziemi. Kiedy tylko zauważą chwasty, natychmiast uderzają w nie promieniem lasera. Pojazd jest wyposażony w osiem 150-watowych laserów CO2, które wypalają chwasty. Robot pracujący na polu robi ogromne wrażenie, gdyż kolejne operacje likwidacji chwastów połączone są z silnym błyskiem powstałym po uderzeniu lasera. Jest to metoda idealna dla gleby, gdyż nie powoduje jej zatrucia i nie pozostawia zanieczyszczeń w odróżnieniu od metod tradycyjnych (rozpylania środków chwastobójczych).



Pojazd zaprojektowany przez Carbon Robotics posiada czujniki GPS, sensory LiDAR i komputer pokładowy, który jest wyposażony w szybki procesor Nvidii. Układ sztucznej inteligencji jest w stanie rozpoznawać każdy obiekt, który znajduje się na trasie robota. Bezbłędnie odróżnia także zwykłe rośliny od tych szkodliwych, które powinien usunąć za pomocą lasera. I bardzo ważna zaleta - robot bez problemu może wykonywać swoją pracą przy całkowitym braku oświetlenia, czyli w nocy.



Samojezdne roboty wyposażone w lasery do usuwania chwastów pomyślnie przeszły testy na polach, które były na bardzo trudnym terenie nawet dla zwykłych maszych rolnicznych. Ich skuteczność w usuwaniu chwastów jest tak duża, że firma Carbon Robotics ma pełen portfel zamówień już na przyszły rok. Tak będzie wyglądała przyszłość rolnictwa - autonomiczne pojazdy bez ludzi, które nie tylko same zaorzą pola i je obsieją, ale także usuną wszystkie chwasty.