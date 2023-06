Spis treści: 01 Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?

02 Telefony, które promieniują najbardziej

03 Czy promieniowanie telefonu jest szkodliwe? Może, ale nie musi

Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne (lub po prostu fale elektromagnetyczne) to nic innego, jak rozchodzące się dookoła zaburzenia pola magnetycznego. Odkryte zostało na początu XIX wieku, gdy duński fizyk Hans Christian Ørsted dokonał wyjątkowego odkrycia. Zauważył bowiem, jak przewód z płynącym prądem odchyla igłę kompasu.

Dziś wiemy już, jak wszechobecne jest rzeczone promieniowanie. W sieci nie brakuje list i zestawień podsumowujących liczbę urządzeń je emitujących. Należy tu wymienić nie tylko kuchenkę mikrofalową, ale również telewizory, sieci bazowe, radia, nasze własne ciało (mózg oraz serce) i wreszcie telefony komórkowe. Co ciekawe, to właśnie te ostatnie urządzenia są dość często badane pod kątem emitowania promieniowania elektromagnetycznego.

Telefony, które promieniują najbardziej

Nie dziwi zatem fakt, że powstał ranking przedstawiający telefony emitujące najwięcej promieniowania elektromagnetycznego. Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony przed promieniowaniem zebrał i uszeregował modele, które wytwarzają go najwięcej. Wartością mierzalną był SAR, czyli współczynnik absorpcji swoistej. Jak prezentuje się lista?

Motorola Edge (2020) - 1,79 W/kg ZTE Axon 11 5G - 1,59 W/kg OnePlus 6T - 1,55 W/kg Sony Xperia XA2 Plus - 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL - 1,39 W/kg Google Pixel 4a - 1,37 W/kg Oppo Reno5 5G - 1,37 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact - 1,36 W/kg Google Pixel 3 - 1,33 W/kg OnePlus 6 - 1,33 W/kg ZTE Axon 7 mini - 1,29 W/kg Huawei P smart - 1,27 W/kg OnePlus 9 - 1,26 W/kg Huawei Nova 2 - 1,25 W/kg Sony Xperia XZ Premium - 1,21 W/kg

Jak widać, na pierwszym miejscu znalazła się Motorola Edge z 2020 roku, a więc całkiem popularny model, który zawitał na rynek kilka lat temu. Przy okazji jest to jedyny telefon, który przekroczył limit 1,6 W/kg - standard ten został określony przez Federalną Komisję Łączności w USA. Ale do rzeczy - czy to oznacza, że telefon emitujący tyle promieniowania elektromagnetycznego jest niebezpieczny?

Czy promieniowanie telefonu jest szkodliwe? Może, ale nie musi

Takie rankingi mają to do siebie, że szokują ludzi, którzy przypadkiem znajdą na nich posiadany model telefonu. Nie ma się jednak czego obawiać - nie ma naukowych dowodów wskazujących na szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego w takich dawkach. Zresztą, telefon to niejedyny emiter w naszym otoczeniu.

W Europie dopuszczalny limit współczynnika SAR na telefon wynosi 2 W na 1 kilogram masy ciała i głowy. Oznacza to, że biorąc pod uwagę prawo, każdy z wymienionych na liście telefonów jest bezpieczny. Co więcej, nawet SAR na poziomie 2 W/kg nie sprawi, że coś nam się stanie. Zdecydowanie bardziej niebezpiecznym jest ciągłe korzystanie z urządzenia, w tym również w nocy. Zniszczeniu prędzej ulegnie wzrok, niż tkanki.