Spis treści: 01 Abonament RTV z konta ściągnie skarbówka?

02 Zmiany w abonamencie RTV? Telewizja musi być publiczna

03 Kto płaci abonament RTV?

Abonament RTV z konta ściągnie skarbówka?

Grupa ekspertów, na której czele stanął Jan Dworak (były prezes TVP) przygotowała propozycję nowej ustawy o mediach publicznych. Jedną z najważniejszych proponowanych nowości jest ta dotycząca abonamentu RTV. W dalszym ciągu wielu Polaków go nie opłaca, choć są do tego zobowiązani. Nowe regulacje miałyby doprowadzić do zwiększenia wpływów pochodzących z tej opłaty.

Wraz z ewentualnym wejściem w życie nowej ustawy, abonament RTV (radiowo-telewizyjny) będzie pobierany przez urząd skarbowy. To duża zmiana wobec obecnej sytuacji, gdy obywatel samodzielnie dokonuje płatności np. w urzędzie pocztowym. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Opłata za abonament radiowo-telewizyjny byłaby pobierana bezpośrednio z naszymi podatkami w kwocie około 8,30 zł miesięcznie (około 100 zł rocznie).

Reklama

Zmiany w abonamencie RTV? Telewizja musi być publiczna

Kwestia abonamentu RTV jest kluczową w nowej propozycji ustawy. Ta zakłada osiągnięcie niezależności finansowej przez media publiczne od rządowych dopłat, choć te w okresie przejściowym miałyby wciąż występować. Zasadniczym celem jest jednak ograniczanie liczby reklam podczas transmisji, zwiększaniu jakości oferowanych treści i tworzenie realnej konkurencji dla komercyjnych nadawców.

Płacenie za abonament RTV w formie dodatkowego podatku pobieranego przez urząd skarbowy ma pomóc w zwiększeniu wpływów z tej opłaty. Obecnie część osób jej nie płaci. Wynika to z niewiedzy lub zwyczajnego braku chęci. Ludzie często tłumaczą taki stan rzeczy tym, że np. nie korzystają z treści nadawców publicznych, a posiadany telewizor służy tylko do korzystania z platform streamingowych. A kto musi płacić abonament RTV?

Kto płaci abonament RTV?

Abonament RTV (abonament radiowo-telewizyjny) dotyczy każdej osoby, która posiada odbiornik umożliwiający korzystanie z telewizji lub radia - nawet ich internetowych odpowiedników. Oznacza to, że abonament RTV za telefon również obowiązuje, choć wiele osób o tym nie wie.

Są jednak wyjątki i zwolnienia od abonamentu RTV. Opłaty nie muszą wnosić następujące osoby:

Osoby, które ukończyły 75. rok życia;

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;

Weterani, mający status inwalidów wojennych lub wojskowych;

Emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których wysokość świadczenia nie przekracza 50% miesięcznej kwoty średniego wynagrodzenia;

W przypadku propozycji nowej ustawy mowa jest o dodatkowych zwolnieniach z abonamentu. Te miałyby dotyczyć m.in. osób bezrobotnych i takich, których dochody nie przekraczają poziomu minimalnego wynagrodzenia.