Ale rozmach! 62 tys. paneli i największy dach solarny na świecie

Linie Dubai Airports ogłosiły współpracę z Etihad Clean Energy Development Company, spółką zależną Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), w ramach której wspólnie przygotują największy dach solarny na świecie, czyli instalację z paneli słonecznych na dachach lotnisk Dubai International (DXB) oraz Dubai World Central (DWC). To ogromne przedsięwzięcie obejmuje montaż aż 62 904 paneli słonecznych i ma być w pełni operacyjne do 2026 roku, kiedy to pozwoli na generowanie 60 346 MWh energii rocznie.

Jest to część szerszej strategii Dubaju, mającej na celu zmniejszenie śladu węglowego i promowanie czystych źródeł energii w przemyśle lotniczym. Według agencji prasowej WAM, instalacja paneli słonecznych pozwoli na redukcję emisji CO2 o 23 tys. ton rocznie. To ekwiwalent usunięcia z dróg 5 tys. samochodów lub dostarczenia energii elektrycznej do 3 tys. domów przez rok. Energia słoneczna ma pokrywać 6,5 proc. zapotrzebowania energetycznego lotniska DXB oraz aż 20 proc. zapotrzebowania DWC.

Reklama

Największy projekt paneli słonecznych na lotnisku

Jak podkreśla Saeed Mohammed Al Tayer, wiceprzewodniczący rady energetycznej Dubaju oraz dyrektor generalny DEWA, inicjatywa wspiera wprowadzenie bardziej ekologicznych, nowoczesnych i zrównoważonych operacji, kiedy miasto intensywnie pracuje nad osiągnięciem ambitnych celów w zakresie energii odnawialnej.