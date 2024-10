Spis treści: 01 Lotnisko w Modlinie i nietypowy samolot

02 Wyjątkowi goście na lotnisku w Modlinie

03 Airbus 330-200 - co to za maszyna?

Lotnisko w Modlinie i nietypowy samolot

Pasażerowie i obsługa lotniska w Modlinie nie jest przyzwyczajona do takich widoków. Na co dzień drugie największe lotnisko woj. mazowieckiego gości wąskokadłubowe samoloty niskokosztowych przewoźników i czartery, a ostatnio na płycie pojawił się dość nietypowy samolot.

W środę 2 października na lotnisku w Modlinie wylądował największy samolot w historii tego portu lotniczego. Rekordzista, i to nie byle jaki - maszyna to Airbus 330-200 zdolna do pomieszczenia nawet 268 osób (zależnie od konfiguracji).

Zdjęcie / Port lotniczy Warszawa-Modlin / materiały prasowe

Jak czytamy w komunikacie prasowym:

To historyczny moment na Lotnisku Warszawa- Modlin: po raz pierwszy na lotnisku Warszawa-Modlin wylądował Airbus 330-200 – największy samolot od początku działalności tego portu. To wyjątkowe wydarzenie dla lotniska, które otwiera nowe możliwości i pokazuje, że jest ono gotowe na obsługę coraz większych samolotów i pasażerów. To dopiero początek nowych, ekscytujących możliwości. Komunikat lotniska

Wyjątkowi goście na lotnisku w Modlinie

Samolot Airbus 330-200 wylądował na lotnisku w Modlinie w barwach hiszpańskich linii czarterowych Privilege Style. Przewoźnik zajmuje się transportem VIP-ów, w tym m.in. drużyn sportowych. Tak było i w tym wypadku, gdyż na pokładzie znajdowali się piłkarze hiszpańskiej drużyny piłkarskiej Real Betis wraz z całym sztabem.

Zawodnicy przylecieli do Warszawy z Sewilli na mecz pierwszej kolejki tegorocznej edycji Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór zmierzyli się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej z warszawską Legią. Wyjazd nie zostanie przez nich uznany za udany - może i odwiedzili jedno z większych polskich lotnisk, ale na stadionie musieli uznać wyższość drużyny z Warszawy, która wygrała mecz 1:0.

Airbus 330-200 - co to za maszyna?

Samolot, który odwiedził lotnisko w Modlinie, to potężna maszyna stworzona do dalekich lotów. Mieszczący ponad 260 osób Airbus 330-200 jest napędzany silnikami produkcji General Electric i osiąga prędkość przelotową na poziomie 880 kilometrów na godzinę. Jego zasięg wynosi nawet 14 tysięcy kilometrów.

Długość - 58,82 metrów

Wysokość - 17,39 m

Rozpiętość - 60,3 m

Szerokość kadłuba - 5,64 m

Maszyna tego typu operuje np. w barwach Air Canada na trasie z Toronto do Frankfurtu.