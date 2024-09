Alerty powodziowe. Z pomocą przychodzi popularna aplikacja

Alerty powodziowe to nowa funkcja aplikacji Google Maps, którą w Polsce uruchomiono w ten weekend. Nastąpiło to po sytuacjach, do których doszło na południu Polski. Popularna aplikacja pozwala na wyświetlenie ostrzeżeń związanych z powodziami oraz uzyskanie dodatkowych informacji ze sprawdzonych źródeł.

Zdjęcie Alerty powodziowe w Google Maps. Uruchomiono nową funkcję. / 123RF/PICSEL