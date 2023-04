Android 14. Co nowego i kiedy będzie można pobrać system?

Dawid Szafraniak Technologia

Nowy Android 14 jest już dostępny w wersji beta. Jeżeli czekacie na aktualizację swojego smartfona (lub macie możliwość przetestowania przedpremierowej wersji), to musicie koniecznie poznać, co nowego przygotowało dla was Google. Najnowszy system operacyjny Android 14 przyniesie bowiem kilka nowych funkcji i nie tylko. Czy świeża aktualizacja zapewni wam oczekiwane opcje?

Zdjęcie Zmiany w Android 14. / PATRICK T. FALLON/AFP/East News / East News