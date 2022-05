Dzisiaj pójście na spacer, jadąc samochodem lub tramwajem ciężko wyobrazić sobie to bez udziału muzyki. Idąc ulicą, co rusz można spotkać kogoś ze słuchawkami na uszach. Teraz każdy z pozycji smartfona ma dostęp do usługi strumieniowania muzyki takich jak Spotify czy Apple Music. Nieograniczona lista muzycznego dorobku ludzkości jest oddalona od nas dosłownie na dwa kliknięcia palcem po ekranie. Jednak nie zawsze tak było.

Oczywiście słuchanie muzyki przy użyciu radia lub gramofonu było popularne już dziesiątki lat temu. Mało jednak było sposobów na zabranie muzyki ze sobą w podróż. Powstawały różne przenośne stacje na płyty CD lub kasety, lecz prawdziwa rewolucja nadeszła dopiero w 2001 roku. Wtedy to Apple zaprezentowało urządzenie, które raz na zawsze zmieniło nasze podejście do słuchania muzyki.

Reklama

Pierwszy iPod był w stanie pomieścić w pamięci nawet do tysiąca utworów, co na ówczesne czasy były niewyobrażalnym osiągnięciem. W 2001 roku urządzenie zostało zaprezentowane przez Steve’a Jobsa w typowym dla niego stylu. Przez lata iPod doczekał się kilku wersji i był sprzedawany w wielu krajach, lecz nadszedł w końcu moment, w którym gadżet odchodzi do lamusa. Został wyparty przez smartfony, które oferują dostęp do usług strumieniowania muzyki. W Apple Music jest dostępnych ponad 90 milionów utworów, których nie trzeba pobierać ani zapisywać w pamięci.

Po 21 latach w końcu nadszedł moment, który musiał nadejść i Apple oficjalnie ogłosiło, że nowe egzemplarze odtwarzaczy muzycznych nie będą już produkowane. Dotychczasowe modele będą dostępne w sprzedaży aż do wyczerpania zapasów.

Oczywiście iPod nie był pierwszym odtwarzaczem MP3, tak samo, jak iPhone nie był pierwszym smartfonem. Jednak oba urządzenia zrewolucjonizowały swoją gałęź branży i zmusiły innych producentów do podążania za trendem.