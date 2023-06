Ataki rakietowe rosyjskiej armii na grupę Wagnera. Putin boi się puczu?

Z rosyjskich mediów społecznościowych dochodzą do nas wieści o potężnych atakach rakietowych rosyjskiej armii na obozy grupy Wagnera. Wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin tak bardzo zaczął obawiać się Jewgienija Prigożyna, założyciela grupy Wagner, że postanowił zdziesiątkować jego armię najemników, by nie doprowadzili oni do puczu.

Rosyjska armia atakuje oddziały grupy Wagnera Na potwierdzenie tych wieści, w mediach zaczęły pojawiać się materiały filmowe, na których ukazano zniszczenia dokonane przez ataki rakietowe w obozach grupy Wagnera. Skoro o całej sprawie trąbią przede wszystkim rosyjskie media, oznacza to, że informacje są jak najbardziej wiarygodne. Jewgienij Prigożyn zapowiada odwet W ostatnich kilkunastu godzinach, Jewgienij Prigożyn zaczął oskarżać rosyjskie dowództwo wojskowe, że okłamuje nie tylko Władimira Putina, ale również społeczeństwo w sprawie tego, co naprawdę dzieje się w wojnie w Ukrainie. Wczoraj, szef najemników zaczął obrażać Siergieja Szojgu, ministra obrony Rosji, i jego rodzinę, jakoby nie tylko odpowiadali za ludobójstwo i od lat okłamywali Rosjan, ale również bogacili się i lansowali za pieniądze przeznaczone na zbrojenie rosyjskiej armii. Z frontu doszły też niepotwierdzone informacje, że Siły Zbrojne Ukrainy przełamały główną linię obrony rosyjskich wojsk w kierunku miasta Tokmak na okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego. Ma to być efektem załamania linii obrony lub zamierzoną ewakuacją wojsk rosyjskich jako przygotowanie do dokonania ataku terrorystycznego na Zaporoską Elektrownię Jądrową w Enerhodarze. Prigożyn natychmiast na swoich społecznościówkach zapowiedział odwet. Na razie dowództwo grupy analizuje możliwości. Eksperci sądzą, że konflikt wewnętrzny w rosyjskiej armii może zaowocować ogromnymi korzyściami dla ukraińskiej armii, patrząc przez pryzmat kontynuowanej wielkiej kontrofensywie na wschodzie i południu kraju. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie czas tracić ducha: Żołnierz po amputacji wraca na linię frontu w Ukrainie Deutsche Welle

























