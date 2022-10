Autonomiczny latający samochód XPeng X2 na niebie nad Dubajem

Chiński producent pojazdów elektrycznych lubi zaskakiwać i nie inaczej było podczas ostatnich pokazów w Dubaju, na które zabrał w pełni działający egzemplarz swojego latającego samochodu X2. To pojazd typu eVTOL, czyli elektryczny ze zdolnością do pionowego startu i lądowania, który w przyszłości zostanie najpewniej autonomiczną taksówką i to już kolejny projekt tego typu, który możemy podziwiać w ostatnim czasie.

Autonomiczne latające samochody coraz bliżej

Nie da się ukryć, że pozwolenie na zorganizowanie tego typu pokazów to zawsze ważny krok, bo oznacza, że regulatorzy zajmujący się bezpieczeństwem nie widzą żadnych zagrożeń dla innych uczestników ruchu czy osób postronnych (na miejscu wydarzenie podziwiało 150 osób).

Publiczny pokaz XPeng X2 w Dubaju to ważny kamień milowy dla XPeng AeroHT i międzynarodowego osiągnięcia latających samochodów. Dubaj jest znanym na całym świecie "Miastem Innowacji", dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować tutaj pierwszą publiczną imprezę lotniczą X2 komentował Brian Gu, prezes XPeng.

X2 to w pełni elektryczny dwumiejscowy latający samochód z karbonową karoserią i ośmioma wirnikami. Został zaprojektowany, aby wznosić się na wysokość do 1000 m, latać z prędkością do 130 km/h i spędzać w powietrzu do 35 minut na jednym ładowaniu, co oznacza, że powstał z myślą o krótkich dystansach miejskich (a także ratownictwie medycznym!), szczególnie jeśli w grę wchodzi też powrót do bazy.

Co ciekawe, chociaż dopiero teraz mieliśmy okazję oglądać publiczne pokazy X2, to firma już w ubiegłym roku przedstawiła następcę tego modelu, czyli swój latający supersamochód szóstej generacji, który jak twierdzi, będzie mógł przemieszczać się... zarówno po niebie, jak i po drogach. Więcej na temat tego wyjątkowego projektu dowiedzieć mamy się podczas 1024 XPENG Tech Day, które odbędzie się pod koniec tego miesiąca.