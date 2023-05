Spis treści: 01 Aplikacja do wszystkiego, czyli Google Maps

02 Moje Mapy Google - co to jest i jak stworzyć?

03 Nawigacja offline i pobieranie map Google - jak to zrobić?

04 Jak udostępnić swoją lokalizację Google Maps?

Aplikacja do wszystkiego, czyli Google Maps

Z reguły najbardziej uniwersalne narzędzia nie zapewniają właściwej jakości w poszczególnych kategoriach. Ta zasada niekoniecznie tyczy się Google Maps, czyli wyjątkowego programu od Google. Dziś nie wyobrażam sobie zagranicznego lub krajowego wyjazdu bez jego funkcjonalności. Co czyni go wyjątkowym?

Jedną z zalet Google Maps jest wszechstronność. Zadziała w Polsce, innych państwach Europy, ale bez problemu pomoże nam gdziekolwiek, gdzie tylko się znajdziemy. Zakres wsparcia również jest spory, bo poza odnalezieniem drogi do hotelu ułatwi nam podróżowanie autem czy szukanie noclegu lub dobrej restauracji. Zalety Google Maps można by mnożyć:

Darmowe szukanie tras i adresów

Pokazywanie natężenia ruchu i dopasowywanie optymalnej trasy

Szukanie ciekawych miejsc, w tym atrakcji, barów, budynków użyteczności publicznej i nie tylko

Ustawianie pinezek i własnych lokalizacji

Google Street View, dostępny również w Polsce

Wizytówki firm, oceny i recenzje użytkowników

Ważne informacje, jak dane adresowe i godziny otwarcia danych miejsc

To jednak znane i popularne funkcje Google Maps. Dzisiaj rzucimy jednak okiem na te opcje, które mogły wam umknąć. Nieoczywiste, lub jak kto woli ukryte funkcje Google Maps pozwalają jeszcze sprawniej korzystać z aplikacji, ułatwiając sobie tym samym życie w wielu sytuacjach - na przykład na wakacjach.

Moje Mapy Google - co to jest i jak stworzyć?

Dobrze wiemy, jak działają Mapy Google. A co, gdyby móc tworzyć swoje własne? Chodzi nie tylko o dodawanie własnych pinezek czy komentarzy - Moje Mapy Google to funkcja, która daje nam spore pole do popisu w tworzeniu spersonalizowanej mapy wraz z wieloma oznaczeniami i nie tylko. Moje Mapy Google pozwalają na:

Rysowanie i dodawanie własnych kształtów na mapach

Wyszukiwanie miejsc i zapisywanie ich na mapie

Importowanie i tworzenie map na podstawie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Personalizowanie - dodawanie własnych ikon, dobieranie kolorów i emblematów zgodnie z preferencjami

Aby skorzystać z własnych map, należy wejść na stronę Google My Maps. Tutaj uzyskamy dostęp do naszych map, w tym również ich tworzenia oraz edytowania. Wybieramy opcję Utwórz nową mapę, nadajemy jej nazwę i przechodzimy do edycji.



Zdjęcie Moje Mapy Google pozwalają na tworzenie własnych map. / Google My Maps / materiał zewnętrzny

Dodajemy etykiety, miejsca i wyznaczamy trasy. Gdy uznamy że wszystko już gotowe, własną mapę możemy udostępnić znajomym. W tym celu korzystamy z funkcji Udostępnij, którą znajdziemy w Moich Mapach Google. To świetny sposób na wakacje, gdy chcemy przed wyjazdem zaplanować zestaw atrakcji, trasy przemarszu i spaceru, jak również zebrać miejsca, w których będziemy się stołować. Na pewno zaoszczędzi nam to sporo czasu.

Nawigacja offline i pobieranie map Google - jak to zrobić?

Są sytuacje, w których internet nam nie pomoże. To z kolei sprawia, że Google Maps nie będzie działać poprawnie. Aby temu zapobiec, możemy pobrać mapy offline. Dzięki temu nawigacja bez internetu będzie działać, a my bez przeszkód odnajdziemy się w nowym miejscu. Sposób na to jest bardzo prosty.

Aby pobrać mapy offline na telefonie z Androidem, wchodzimy w aplikację Google Maps. Musimy być zalogowani na swoje konto Google. Następnie wybieramy miejsce, które nas interesuje - może to być np. miasto lub obszar. Korzystamy z opcji Pobierz mapę offline. Ta może być zapisana w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie SD.

Zdjęcie Pobieranie map Google. / Google Maps / materiał zewnętrzny

Pobieranie map Google jest bardzo proste, a zrobienie tego na systemie iOS (iPhone lub iPad) jest równie banalne. Dzięki temu dostępna stanie się nawigacja offline, co przyda się w np. gdy skończy się nam pakiet danych.

Jak udostępnić swoją lokalizację Google Maps?

Z różnych powodów, choćby dotyczących bezpieczeństwa, możemy chcieć udostępnić naszą lokalizację innym osobom. Przydaje się to podczas różnych sytuacji gdy chcemy mieć pewność, że dana osoba będzie wiedzieć, gdzie jesteśmy. Udostępnianie lokalizacji Google Maps jest czynnością bardzo prostą.

Wystarczy zalogować się do aplikacji Google Maps na swoim telefonie i skorzystać z zakładki Udostępnianie lokalizacji - znajdziemy ją po kliknięciu w ikonę w prawym górnym rogu. Teraz wystarczy dodać osoby, które mają otrzymać nasze położenie, a także wybrać czas trwania tego "śledzenia".