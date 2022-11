Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Łukasza Kulasa stworzyli łódź o nazwie "Hornet" z możliwością półautonomicznego i autonomicznego działania. Teraz przyszedł czas na jej udoskonalenie.

Łódź jest już gotowa

Jak informuje uczelnia na swojej stronie: — łódź z bazowym wyposażeniem jest już gotowa. — Co więcej, odbyły się pierwsze pomyślne testy na Motławie oraz w kanale Martwej Wisły. Na zimę wróci do hangaru, z którego ponownie wypłynie wiosną lub latem z nowym wyposażeniem.

Naukowcy z PG opracowują dla "Horneta" dodatkowe technologie, dzięki którym będzie możliwa bezpieczna i niezawodna komunikacja z wieloma bezzałogowymi jednostkami jednocześnie. Otrzyma także sensory znane z samochodów autonomicznych, które pozwolą na wykrywanie obiektów na powierzchni wody, kamery termowizyjne i wizyjne, a także sonary, by móc monitorować to, co jest pod powierzchnią wody.

— Wszystkie dane pochodzące z urządzeń/sensorów będą gromadzone w komputerze pokładowym (na tzw. brzegu sieci). Poprzez szybkie przetwarzanie tych danych łódź będzie mogła w przyszłości podejmować decyzje — mówi prof. Kulas. — Zainstalowane zostaną też różnego rodzaju systemy pozwalające zapewnić bezpieczeństwo manewrowe i operacyjne. Łódź będzie przemieszczać się po zaplanowanej trasie, jednak gdy pojawi się jakiś nieprzewidziany obiekt, ominie go lub zahamuje. Zadziałają tu mechanizmy podobne do tych, jak w przypadku tempomatu aktywnego w samochodach.

Podczas dodatkowych prac łódź zostanie wyposażona również w rozwiązania związane z przetwarzaniem w chmurze.

W chmurze będzie też łatwiej otrzymać informacje o pozycjach innych obiektów, pogodzie, optymalnej trasie, jak oszczędzić paliwo, itd., a w razie konieczności na bieżąco poprawiać działanie algorytmów sztucznej inteligencji pracujących na łodzi. prof. Łukasza Kulas

Do czego może być wykorzystany "Hornet"?

Prototyp łodzi powstaje w ramach międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego “TRANSACT" o łącznej wartości 25,6 mln euro, z czego budżet dla PG to ponad 1 mln euro. Realizowany jest wraz z partnerami z Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii, Hiszpanii, Austrii, Belgii i Holandii.

Łódź "Hornet" może być wykorzystana między innymi do inspekcji kanałów żeglugowych, do których wpływają statki, pobierania próbek wody w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń, a nawet do monitorowania konstrukcji takich jak farmy wiatrowe. Mimo że łódź jest w fazie testów, już pojawiają się europejskie formy zainteresowane rozwiązaniem.

