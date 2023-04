Boeing prezentuje hybrydowy system 2 w 1. VTOL dla każdego drona

Bezzałogowe statki powietrzne typu VTOL to wszechstronne konstrukcje, ale waga i opór aerodynamiczny dodatkowego wyposażenia znacznie skracają ich zasięg, więc pod tym względem nie są w stanie rywalizować ze stałopłatami. Te ostatnie potrzebują z kolei zdecydowanie więcej miejsca do startu i lądowania, co ogranicza ich potencjalne zastosowania - rozwiązaniem tego problemu ma być system FLARES, który łączy w sobie zalety obu rozwiązań.



FLARES, czyli pionowy start i lądowanie dla każdego drona

FLARES, czyli Flying Launch and Recovery System, to w rzeczywistości nic innego jak dron typu VTOL ze specjalnym zaczepem, którego zadaniem jest pionowe wyniesienie stałopłata, uwolnienie go w powietrzu, a następnie odzyskanie i lądowanie. Ten 4-ramienny multikopter (każde ramię z dwoma śmigłami umieszczonymi jedno na drugim) został zaprojektowany głównie z myślą o startach z powierzchni statków, ale nietrudno sobie go wyobrazić również w innych scenariuszach.