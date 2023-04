Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z ogromnym wyciekiem amerykańskich danych wywiadowczych, które zdaniem ekspertów najpewniej nie pozostaną bez wpływu na wojnę w Ukrainie, a także relacje między USA i ich sojusznikami. Dokumenty zawierają nie tylko dane na temat rosyjskiej inwazji, w tym opisywane przez nas wczoraj strategie radzenia sobie z nowymi czołgami NATO i "finansowe zachęty" przewidziane za ich niszczenie, ale i dane wywiadowcze o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, np. Korei Południowej czy plany ukraińskiej kontrofensywy, co zmusiło Kijów do zmiany strategii.

Lista zachodnich sił specjalnych w Ukrainie

Dziś za sprawą artykułu BBC dowiadujemy się, że nie brakuje tam również informacji o zachodnim wsparciu bezpośrednio w Ukrainie, a mowa m.in. o liście krajów, których siły specjalne działają na miejscu. Wyciek potwierdza więc coś, co wszyscy podejrzewali od dłuższego czasu, ale o czym z wiadomych powodów nie mówi się głośno - nie zawiera jednak informacji, gdzie dokładnie rozlokowane zostały zachodnie siły specjalne i czym się zajmują.