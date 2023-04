Potrafisz latać F-16? Ukraina zaprasza do walki z Rosjanami

Robert Bernatowicz Militaria

Minister obrony Ukrainy zaprosił zagranicznych pilotów F-16 do przyłączenia się do ukraińskiej armii. Wystarczy, że ochotnik wykaże się znajomością obsługi tego samolotu, a będzie mógł przystąpić do zagranicznego legionu walczącego z armią Putina. Jest jeden problem - nie jest pewne, czy Ukraina w ogóle takie samoloty otrzyma.

Zdjęcie Ukraińcy wierzą, że przekazanie dla nich amerykańskich F-16 może okazać się punktem zwrotnym w wojnie z Rosją / 123RF/PICSEL